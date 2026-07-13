Movistar Plus multiplicarà les estrenes de sèries espanyoles
L’objectiu és arribar a 26 produccions nacionals a l’any, el doble de les actuals, per reafirmar l’aposta pel producte local
M. D.
La producció audiovisual espanyola és un dels ingredients principals de Movistar Plus i ho serà encara més a partir d’ara. La plataforma té previst desenvolupar una nova estratègia per a les sèries augmentant progressivament el nombre de títols fins arribar a una mitjana de dues estrenes espanyoles al mes. El creixement estarà recolzat per un increment de la inversió en els pròxims anys.
L’objectiu és arribar a 26 sèries espanyoles a l’any, més de dues estrenes al mes, en els pròxims tres anys. Aquest increment serà especialment notable en els Originals Movistar Plus, on la plataforma vol doblar de forma anual la proposta: de les vuit produccions actuals vol passar a 16. També arribarà a aquest objectiu buscant models de coproducció i/o llicències, que fins ara havien sigut molt minoritaris.
En les dues últimes setmanes, l’equip de Continguts ha celebrat una ronda de trobades amb quasi 60 productores, que han tingut l’oportunitat de presentar Movistar Plus gairebé un centenar de noves idees. Aquestes trobades han servit, a més, per posar en comú amb ells la nova estratègia i reforçar els vincles amb la comunitat creativa, amb la qual la plataforma té una llarga trajectòria.
Alguns títols previstos per al 2027 que formen part d’aquesta aposta per la producció nacional són: Ardora (dirigida per Jorge Coira i protagonitzada per Carolina Yuste i Javier Gutiérrez), Todo lo necesario (protagonitzada per David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas i Mónica López) i Iruña 97 (protagonitzada per Clara Galle i Álvaro Cervantes), a més de les segones temporades de Se tiene que morir mucha gente, El Centro i El otro mundo.
Compra altres plataformes
Altres títols que incorporarà després d’haver adquirit els drets a altres plataformes són Ella, maldita Alma (ja estrenada, protagonitzada per Maxi Iglesias, Martiño Rivas i Karina Kolokolchykova); 33 días (s’estrena el 23 de juliol, és la primera sèrie de ficció de Carles Porta, inspirada en la història real de la fuga de Brito i Picatoste i protagonitzada per José Manuel Poga i Julián Villagrán), i la sitcom de 3Cat La casa nostra (el 6 agost la primera temporada i el 27 agost, la segona, creada per Dani de la Orden).
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