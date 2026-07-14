El Col·lectiu de Crítics tanca el cinema Truffaut "per falta de garanties"
El centre de Girona es queda sense cap sala per primer cop en dècades
L'entitat ha impugnat el concurs públic que va adjudicar-ne la gestió a una empresa de Cambrils
El cinema Truffaut ha tancat aquest dimarts, 14 de juliol, després que el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona hagi anunciat poc abans de començar les sessions de tarda que deixa de prestar el servei de programació, dinamització i gestió de l’equipament per “manca de garanties jurídiques”. La decisió posa fi, almenys de manera temporal, a més de vint-i-cinc anys de continuïtat d’un projecte cultural que ha estat essencial per a la ciutat i deixa, a més, el centre de Girona sense cap sala de cinema.
El Col·lectiu ha comunicat que s’ha vist “en l’obligació” de donar per finalitzada la prestació del servei després de constatar que l’ordre de continuïtat signada per l’alcalde, Lluc Salellas, el passat 17 d’abril no oferia les garanties jurídiques necessàries. El document havia de permetre que l’entitat continués gestionant el Truffaut un cop extingit, el 19 d’abril, el contracte que estava vigent des del 2022 i mentre no es resolgués definitivament el nou concurs municipal.
Incertesa de futur
Durant gairebé tres mesos, el Col·lectiu de Crítics ha mantingut obertes les sales, ha continuat programant pel·lícules en versió original i ha garantit la continuïtat del servei a petició de l’Ajuntament. Ho va fer, segons subratlla l’entitat, “amb la màxima responsabilitat”, prioritzant l’interès de la ciutadania i assumint el caràcter essencial d’un equipament públic que durant dècades ha estat molt més que una simple sala d’exhibició.
El conflicte arrenca del nou concurs per adjudicar la gestió del Truffaut. La licitació la va guanyar Rambla de l’Art-Cambrils AIE, una empresa tarragonina que va obtenir més puntuació que el Col·lectiu de Crítics, l’entitat sense ànim de lucre que havia impulsat i consolidat el projecte des dels seus inicis. El resultat va provocar una forta polèmica política i cultural i una crisi de confiança dins del govern municipal. El procediment, però, encara no s’ha pogut tancar perquè va ser recorregut pel Col·lectiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, fet que en va suspendre l’adjudicació.
Amb la retirada del Col·lectiu, el futur immediat de l’equipament queda ara completament en mans de l’Ajuntament de Girona. De moment, les sales no obriran, els projectors no s’encendran i la ciutat perd un dels seus espais culturals més singulars. El Truffaut ha estat durant més d’un quart de segle una eina de difusió del cinema d’autor, de les produccions independents i de les versions originals, però també un espai de debat, formació de públics, festivals, cicles, estrenes i complicitats amb el teixit cultural gironí. Aquesta setmana s'hi projectaven els films "Viva", Los músicos" i "Cas 137".
El tancament té, per tant, una dimensió que va molt més enllà del conflicte administratiu o jurídic. Girona perd una infraestructura bàsica de la seva vida cultural i el Barri Vell queda sense cap cinema en funcionament. Mentre les administracions proclamen la necessitat de garantir l’accés a la cultura i protegir els projectes arrelats al territori, una entitat sense ànim de lucre que havia construït i sostingut el model del Truffaut queda fora de la seva gestió i el servei acaba interromput. El desenllaç és el pitjor possible: un concurs que havia de garantir la continuïtat del cinema ha acabat, de moment, provocant-ne el tancament.
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