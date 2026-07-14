El Fastt supera l’equador i prepara malabars amb Bach
El Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles fa parada, aquest cap de setmana, a Vilanant i Capmany
El Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles (Fastt) ha superat el seu equador després de dues setmanes rodant per diferents municipis de l’Alt Empordà. Aquest cap de setmana la itinerància farà parada dissabte a Vilanant, amb espectacles a càrrec de la companyia francesa Eliane i la catalana Fèmut, i diumenge a Capmany, amb els gaditans Jessica Castellón i Boris Orihuela.
En el seu setè any voltant pels pobles de la comarca, el Fastt manté la bona salut de públic en les representacions programades, com Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, del col·lectiu Que no salga de aquí, combinant teatre documental, performance i ciència-ficció per parlar de les intersexualitats a Garrigàs; o, a Espolla, amb Aurèlia et Phill, de la Cia. de Sobretaula mesclant dansa i teatre en una peça sobre la solitud, l’amsitat i el pas del temps, o Wall & Peace, de Wonderground, transformant l'espai públic en un thriller nocturn de cinema negre. El festival també va arribar a Pont de Molins amb les propostes de circ i clown IO, de l'artista mallorquí Marc Filigrana, i SOLO, que va presentar Roi Borrallas.
Aquest divendres, el Fastt, guanyador el premi Impulsa Cultura 2025, prepara una doble programació de circ contemporani a Vilanant. La jornada s’obrirà amb La Suite (sobre Bach) ben afinada per a piano i pilotes, de la companyia francesa Eliane, que interpreta la música del compositor Johann Sebastian Bach des dels malabars; i seguirà amb CLAM, de la companyia FÈMUT, jugant amb equilibris acrobàtics, perxa i cultura popular. També es farà una xerrada sobre “Criança i conciliació en les arts escèniques”.
Dissabte, Capmany veurà l’espectacle de dansa Cuentas Corrientes, en què els gaditans Jessica Castellón i Boris Orihuela tracten els límits emocionals i físics del món laboral avui dia. Hi haurà un col·loqui postfunció sobre “La creació a través de la cooperació i la participació”.
El Fastt encara tindrà corda el següent cap de setmana amb Siurana acollint el 25 de juliol CAOS, de la valenciana Teatre de l’Abast i Ordis sent seu de la festa de clausura el 26 de juliol. LATAS, de la Compañía D'Click, tractarà des del circ i l’humor les necessitats dels altres i la capacitat de seguir jugant sempre, i Ryna Dj posarà música a la festa de cloenda.
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