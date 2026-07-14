El Festival de Peralada celebra "40 anys en camí"
El certamen comença aquest divendres amb Ermonela Jaho i Benjamin Bernheim i s'allargarà fins al 9 d'agost amb propostes líriques, d'òpera o dansa; a més, tindrà un epíleg amb el Festival de Bayreuth el 29 d'agost al Palau de la Música
El Festival de Peralada arriba aquest divendres a la seva 40a edició d’estiu. Tota una fita que celebrarà fins al 9 d’agost reunint alguns dels grans noms de la lírica, la dansa i la música de cambra i mantenint l’aposta per noves creacions i produccions pròpies. Ermonela Jaho i Benjamin Bernheim duran a terme el concert inaugural en una vetllada lírica marcada pel retorn de la soprano, que ha protagonitzat grans recitals al Festival Perelada, i que enguany oferirà un repertori italià i francès (Cilea, Puccini, Leoncavallo, Verdi, Gounod i Massenet) acompanyada del tenor Bernheim i el pianista Marcos Madrigal (20 h, Església del Carme).
L’endemà, dissabte, Festival Perelada, 40 anys en camí serà la festa d’aniversari oficial amb una experiència escènica i gastronòmica preparada per Joan Anton Rechi (21 h, Mirador del Castell). La gala, que no vol ser ni convencional ni d’evocacions, es mourà a través de quatre punts clau pel festival: l’origen, el moviment, la trobada de veus i l’horitzó futur. Hi ha diferents artistes convidats a l’acte, però no se sabrà qui són fins al mateix moment que apareguin. Sí que s’ha anunciat, això sí, la participació del ballarí i coreògraf Botis Seva, guanyador de la tercera edició del Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance, que presentarà Sing Child Sing, un encàrrec del guardó coproduït amb institucions europees.
La presidenta del certamen, Isabel Suqué Mateu, assegura que “el Festival Perelada no ha estat només un escenari, sinó un agent actiu de creació: un lloc on han nascut obres, s’han iniciat trajectòries i s’han teixit diàlegs entre disciplines”. Així vol seguir treballant-se, i així ho expressa també el cartell d’enguany.
Algunes de les propostes del Festival de Peralada també seran el retorn de Bryn Terfel trenta-sis anys després del seu debut al certament o l’òpera de cambra Estètica i massacre, de Carles Pret amb llibret de Carlota Gurt i direcció escènica d’Oriol Pla (25 de juliol), que inicia una col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu. Així mateix, Alberto García Demstres i Cristina Pavarotti estrenaran Diario di una madre, un cicle de catorze cançons i dos interludis per a soparno i piano que interpretaran Sabina Puértolas i Rubén Fernández Aguirre.
També hi haurà espai per a la dansa l’espectacle Niu celebrant el desè aniversari del Campus Peralada reunint els seus estudiants amb professionals del territori i ballarins de l’Hamburg Ballet (28 de juliol) en la primera vegada que el projecte impulsa la creació completa d’una peça. Lorena Nogal recuperarà Le Terroir, creada específicament per al Celler Perelada i estrenada amb èxit l’estiu passat. Tant, que hi torna (31 de juliol). En doble programació, el corèograf Mourad Merzouki estrenarà a Catalunya la seva creació basada en Vivaldi 4 Danced Seasons, amb Julien Chauvin al violí i la direcció musical reunint hip-hop i música barroca (1 i 2 d’agost).
Sílvia Pérez Cruz també cantarà dues nits consecutives (29 i 30 de juliol) acompanyada per Carlos Montfort, Marta Roma i Bori Albero amb un repertori que mesclarà cançons pròpies amb d’altres de tradicions i llengües diverses. Un altre clàssic, El Trio Fortuny, fa un concert amb Beethoven, Txaikovski, Schubert, Xostakóvitx i Mel Bonis, al costat de música contemporània catalana (5 d’agost) per celebrar els deu anys. Ho faran, a més, al costat de Judit Neddermann, i estrenant Ronde, de Francesc Prat, un encàrrec del Perelada.
El debut d'una organista centenària
L’organista de cent anys Montserat Torrent debutarà al festival en una vetllada amb Paolo Oreni i Joan Seguí i que suposarà el primer concert d’orgue en els quaranta anys de certamen (6 d’agost). Amb motiu de l’ocasió, s’estrenarà l’encàrrec, Pregària a la Verge de Montserrat per abans d’anar a dormir, de Bernat Vivancos, vinculat al Festival de Peralada en altres edicions. Sara Blanch, soprano que va debutar fa deu anys al Perelada en el marc de la seva residència artística, compartirà recital amb el tenor Michael Spyres i el pianista Giulio Zappa (8 d’agost).
El punt final del festival a l’Alt Empordà serà l’endemà, 9 d’agost, amb Jordi Savall i Núria Rial dedicant un programa al barroc italià amb Les Musiciennes du Concert des Nations i Lina Tur Bonet com a concertino. Ara bé, l’epíleg del 40è aniversari del Festival de Peralada tindrà lloc el 29 d’agost al Palau de la Música Catalana de Barcelona, en una col·laboració excepcional amb el Festival de Bayreuth, que celebra la 150a edició. Dirigida per Pablo Heras-Casado, interpretarà una selecció de L’anell dels nibelungs de Wagner amb Catherine Foster, Klaus Florian Vogt i Nicholas Brownlee.
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