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L’Escènit consolida l’èxit d’un model que porta les arts escèniques als barris de Girona

La proposta d'espectacles de carrer per a l'estiu impulsada pel teatre Municipal ha dut aquesta vespre a la Copa "Bleu Électrique", dels francesos Cirque Pardi

Les imatges de l'espectacle Bleu Électrique a l'Escènit

Les imatges de l'espectacle Bleu Électrique a l'Escènit

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Les imatges de l'espectacle Bleu Électrique a l'Escènit / Marc Martí

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Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

L’Escènit torna a demostrar aquest juliol que treure les arts escèniques del teatre i portar-les als carrers i places dels barris de Girona no és només una aposta cultural, sinó també una manera efectiva d’arribar a nous públics. El cicle d’estiu impulsat pel Teatre Municipal s’ha consolidat com una de les propostes més singulars de la programació cultural gironina, amb espectacles de carrer de formats i llenguatges diversos que apropen la creació contemporània a espais on habitualment no és present.

La directora del Teatre Municipal, Elena Carmona, considera l’Escènit un projecte “clau” perquè permet “apropar llenguatges artístics a llocs on normalment no hi són”. Una aposta que exigeix un esforç important a l’equipament, ja que arriba al juliol després d’una temporada intensa i obliga a traslladar muntatges, equips i produccions als carrers en plena calor. Tot i això, Carmona defensa que és una feina que val la pena perquè permet superar la lògica de programar només als espais més cèntrics i per a un públic ja habitual.

Proposta descentralitzada

L’objectiu és evitar que les propostes culturals es concentrin sempre a l’entorn del Teatre Municipal o de la plaça del Pallol i fer arribar els espectacles a altres punts de la ciutat. Aquesta descentralització també permet trobar públics diferents i generar noves relacions entre els artistes, els barris i els espectadors. El bon funcionament del cicle, que un any més ha aconseguit despertar l’interès dels gironins, reforça la idea que hi ha espai per a una programació exigent, diversa i oberta fora dels equipaments convencionals.

Carmona també subratlla la voluntat de combinar propostes de fora amb produccions vinculades a les comarques gironines. Cada edició de l’Escènit reserva espai per a companyies i artistes locals, amb l’objectiu de donar visibilitat a la creació feta al territori, però sense renunciar a espectacles internacionals que ajudin tant el públic com els creadors de Girona a “obrir la mirada” i conèixer altres formes de treballar.

Espectacle a la Copa

Una de les cites més destacades d’aquest any ha arribat aquest dimarts a La Copa amb la preestrena de Bleu Électrique, la nova proposta de la companyia francesa Cirque Pardi, que torna a Girona amb un espectacle que combina circ, teatre físic i música en directe. La peça construeix una comèdia humana absurda i profunda, amb una estètica marginal, estranya i nostàlgica que transporta el públic a un univers de ressonàncies cinematogràfiques.

Els personatges de Bleu Électrique habiten un espai situat entre les escombraries i l’oblit, en una realitat quotidiana crua que, a poc a poc, es transforma en una bellesa onírica. L’espectacle aborda les pors, les angoixes, els desitjos i les aspiracions humanes sense oferir solucions fàcils, i combina moments màgics amb situacions inquietants, comportaments imprevisibles i desenllaços marcats per l’absurd.

Després de la proposta de Cirque Pardi, encara quedaran tres espectacles dins la programació de l’Escènit. Aquest dijous 16 de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, la Guingueta de Fontajau acollirà Entre bous i vaques. Dimarts 21, a la mateixa hora, Emboscadura arribarà al Camp de Bèlit, mentre que el cicle es tancarà dijous 23, també a dos quarts de vuit, amb Pífia a la plaça del Pallol.

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La proposta resumeix la filosofia que Carmona defensa per a la programació pública: fugir del paternalisme i de la idea que determinats llenguatges són massa complexos per al públic. La directora reivindica uns espectadors intel·ligents, amb capacitat per deixar-se sorprendre, commoure o interpel·lar, fins i tot quan una obra no busca agradar de manera immediata. L’èxit de l’Escènit confirma precisament això: que portar propostes singulars als barris no allunya el públic, sinó que amplia les possibilitats de trobada amb la cultura.

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