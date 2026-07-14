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El MiroRock aposta per DeWolff, Biznaga, Los Rebeldes o Quim Mandado

La Mirona de Salt també programa The Screamin’ Cheetah Wheelies pel festival, que reunirà 14 bandes del 2 d’octubre al 14 de novembre.

Els neerlandesos DeWolff.

Els neerlandesos DeWolff. / Satellite June

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

El MiroRock durà aquesta tardor, del 2 d’octubre al 14 de novembre, catorze bandes de rock a La Mirona de Salt, que per quarta vegada es converteix, de la mà del festival, en punt de trobada pels amants d’aquesta música. En la programació d’enguany destaquen els nord-americans The Screamin’ Cheetah Wheelies, els neerlandesos DeWolff, els madrilenys Biznaga, els històrics Los Rebeldes o l’imprescindible del rock català Quim Mandado, veu de Sangtraït.

Els sorprenents Metal Busters, una banda integrada per músics d'entre 12 i 16 anys, obriran el MiroRock el 2 d’octubre amb la voluntat de mostrar el relleu generacional. Compartiran escenari amb Minoria, nova formació, en una nit que tancarà el jonquerenc Quim Mandado, icona del rock català amb Sangtraït.

Milícians durà el seu so potent a La Mirona el 9 d’octubre, en la prèvia del concert de Biznaga. Serial Killerz culminaran la festa amb una sessió club. El dia 11 d’octubre el festival rebrà un dels principals caps de cartell com són The Screamin’ Cheetah Wheelies, a qui acompanyaran els gironins Silverflame i els consolidats Sol Lagarto. L’altre gran nom internacional d’aquest MiroRock són DeWolff, referents del rock psicodèlic i el blues actual. Tocaran el 17 d’octubre, quan Last Livin’ Souls presentaran el seu darrer treball.

El 7 de novembre serà el torn dels mítics Los Rebeldes, que tornaran a La Mirona amb els clàssics i l’energia de sempre. La cloenda del MiroRock serà a càrrec de Hard Buds i Ferran Exceso, que presentarà nou disc, el 14 de novembre.

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A més dels concerts, cada jornada de festival tindrà servei de restauració i espai dedicat a la venda de vinils. El 15 de juliol es posen totes les entrades a la venda i en promoció especial fins al 31 d’agost.

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