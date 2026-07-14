Palamós dedica una vetllada a Jaume Plensa
La Fundació Enciclopèdia Catalana i el Grup Brugarol organitzen, dissabte, un acte “per aproximar-se a l’univers creatiu de l’artista”
Palamós dedicarà aquest dissabte una vetllada cultural “per aproximar-se a l’univers creatiu” de Jaume Plensa, tal com han explicat les entitats organitzadores, la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Grup Brugarol. L’acte tindrà lloc als jardins de la Finca Bell-Lloc sota el títol de La llum i el silenci en l'obra de Plensa i, és clar, es durà a terme al davant de Paula, l’escultura de Plensa als jardins del Celler Brugarol.
La vetllada girarà al voltant d’aquesta obra, a més del llibre d’artista Plensa · Macbeth · Verdi. Així, vol traçar-se una connexió entre l’escultura, la literatura, la música i el paisatge palamosí. Pilar Parcerisas, historiadora i crítica d’art, dirigirà la conversa amb Joan Ricart director editorial d'Enciclopèdia Art. Tots dos ponents cercaran les referències literàries i musicals que han inspirat Plensa i tractaran la seva direcció artística de l’òpera de Macbeth que va presentar al Gran Teatre del Liceu el 2023.
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