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Palamós dedica una vetllada a Jaume Plensa

La Fundació Enciclopèdia Catalana i el Grup Brugarol organitzen, dissabte, un acte “per aproximar-se a l’univers creatiu de l’artista”

&quot;Paula&quot;, de Jaume Plensa, als jardins de la Finca Bell-Lloc

"Paula", de Jaume Plensa, als jardins de la Finca Bell-Lloc / Grup Brugarol

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Palamós dedicarà aquest dissabte una vetllada cultural “per aproximar-se a l’univers creatiu” de Jaume Plensa, tal com han explicat les entitats organitzadores, la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Grup Brugarol. L’acte tindrà lloc als jardins de la Finca Bell-Lloc sota el títol de La llum i el silenci en l'obra de Plensa i, és clar, es durà a terme al davant de Paula, l’escultura de Plensa als jardins del Celler Brugarol.

La vetllada girarà al voltant d’aquesta obra, a més del llibre d’artista Plensa · Macbeth · Verdi. Així, vol traçar-se una connexió entre l’escultura, la literatura, la música i el paisatge palamosí. Pilar Parcerisas, historiadora i crítica d’art, dirigirà la conversa amb Joan Ricart director editorial d'Enciclopèdia Art. Tots dos ponents cercaran les referències literàries i musicals que han inspirat Plensa i tractaran la seva direcció artística de l’òpera de Macbeth que va presentar al Gran Teatre del Liceu el 2023.

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