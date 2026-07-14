RCR tanca el cercle a Olot amb la presèntació d'un llibre que recorre quatre dècades d'arquitectura
Andreu Coll
El Pavelló de Bany d'Olot, una de les primeres obres que va projectar RCR Arquitectes, ha estat l'escenari escollit per presentar RCR Arquitectes: Arrels i ales, un viatge des dels inicis a l'actualitat, el catàleg editorial que acompanya l'exposició dedicada a l'estudi al Museu de la Garrotxa. L'elecció de l'espai no és casual. Gairebé quaranta anys després que Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta iniciessin la seva trajectòria des d'Olot, el despatx ha volgut tornar a un dels indrets que millor simbolitza els seus inicis per deixar constància, també en paper, d'una trajectòria reconeguda arreu del món.
Continuïtat a l'exposició
La publicació dona continuïtat a l'exposició inaugurada el passat mes de març al Museu de la Garrotxa, oberta fins al 12 d'agost, i vol esdevenir molt més que un catàleg, ratificant la presència del despatx a la capital garrotxina. Mostra d’això és la presència a l’acte d’avui, que ha comptat amb l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós; Josep Quintana, regidor de cultura i Jaume Prat, comissari de l’exposició, qui s’encarrega de complementar l’obra amb alguns textos. De fet, el mateix Prat ha arrencat l’acte dient "no celebrem un final, sinó que ens quedem per sempre". Segons ha explicat, el volum reivindica els orígens olotins de l'estudi i la seva capacitat de projectar-se internacionalment sense perdre mai el vincle amb el territori.
Ramon Vilalta, representant del despatx, ha volgut convertir la presentació en un agraïment a les persones i al territori que van fer possible els primers passos de RCR. "Tot plegat ho veiem com una oportunitat d'agrair, al paisatge, que envolta i inspira, i també a la gent, que encara aprenent i sense res a mostrar, va confiar en nosaltres". L'arquitecte ha recordat que molts dels primers encàrrecs van arribar gràcies a petits projectes impulsats des d'Olot. "Hem estat sempre vinculats a Olot", ha afirmat.
La valoració de l'alcalde
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha destacat que tant l'exposició com el llibre també han servit perquè la ciutat redescobreixi una part del seu patrimoni arquitectònic més recent. "També ha servit per redescobrir tota la feina de RCR. Després de 38 anys, molts han redescobert l’enorme qualitat del despatx a través d’una exposició magnífica i ho continuaran fent amb aquest catàleg." Arbós també ha subratllat que, malgrat la projecció internacional de l'estudi, la seva arquitectura continua mantenint una estreta relació amb la Garrotxa. "Tot i ser arreu del món, sempre hi ha aquí. Sempre hi ha lectura del paisatge garrotxí".
El llibre, igual que l'exposició, mira enrere sense voluntat de tancar cap etapa. Més aviat fixa sobre paper una manera d'entendre l'arquitectura que va començar a prendre forma a Olot, quan Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta van decidir iniciar-hi el seu projecte professional després d'acabar la carrera. Quatre dècades després, aquell paisatge que ha inspirat bona part de les seves obres continua sent el mateix des d'on expliquen els seus orígens. Però si aquest vincle s'ha mantingut viu no és només per la Garrotxa i el seu paisatge. També és per una ciutat que, tal com va recordar Ramon Vilalta durant la presentació, «encara aprenent i sense res a mostrar, va confiar en nosaltres». Potser aquesta confiança explica millor que cap edifici per què RCR continua tornant a Olot per explicar qui és.
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