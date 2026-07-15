Eduard Canimas surt de la seva “cova volcànica” deu anys després
El cantautor trenca el retir amb un projecte doble que inclou nou disc i un llibre que recull les lletres que ha escrit; el presentarà el 18 d'octubre a Banyoles
El cantautor garrotxí Eduard Canimas trenca un silenci de deu anys per presentar un doble projecte que inclourà, el setembre, un nou disc, La còsmica del caos (Música Global), i un llibre-recull de les seves lletres des de l’època de Zitzània fins avui de la mà de Llibres del Segle. El santfeliuenc (de Pallerols) ha publicat “Comencem de nou”, el senzill que obre la porta a l’univers creatiu que enceta.
Amb ritme rocker i veu potent, la nova cançó clama que “no ens enganyi gaire el seny” i empeny la gent a sortir “de les trinxeres i el teatre de l’absurd”, adonar-se que “res està perdut”, i “tornar a ser viatgers”, perquè “ho hem entès tot del revés” i cal sortir “del rancor tan refotut”. L’estrena en directe del nou projecte tindrà lloc el 18 d’octubre a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles, i el 13 de desembre també hi ha concert programat al Centre Cultural La Mercè de Girona.
Canimas, que es presenta en escena “després de deu anys de silenci en una cova volcànica de La Garrotxa”, s’ha acompanyat, en “Comencem de nou”, de Xavi Lloses en la producció musical, pianos i artefactes sonors, Manel Vega al contrabaix, David Ibañez a la guitarra elèctrica i lap steel. Ell mateix aporta veu i guitarra acústica i ha col·laborat, també, amb Sònia Escolà.
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