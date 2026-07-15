El Festival de Torroella programa concerts en residències de gent gran
El violinista Jaume Gurí apropa la música en viu a 150 persones a Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Palafrugell
El Festival de Torroella i Apropa Cultura han impulsat una acció per fer arribar la música a persones grans del Baix Empordà programant concerts en tres residències de Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Palafrugell. El violinista Jaume Gurí ha actuat davant 150 persones amb dificultat per accedir als equipaments culturals per motius de salut, mobilitat o dependència.
En concret, el programa “El Festival de Torroella s’Apropa” ha arribat a les residències Surís de Sant Feliu de Guíxols, Palamós Gent Gran i Palafrugell Gent Gran en una iniciativa possible per la donació de la violinista Amandine Beyer. L’artista francesa ha estat, justament, una de les professores que ha tingut Gurí durant la seva formació, que ha passat per l’ESMUC o Basilea i en què s’ha especialitzat en música de cambra, antiga i contemporània.
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