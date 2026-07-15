L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries es posa al dia
L’equipament empra 783.000 euros de fons europeus per transformar el seu discurs i reflexionar sobre l’alimentació, la sostenibilitat i la relació entre persones i el territori
L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries inaugura aquest divendres (19 h) una renovació integral que ha suposat una inversió de 783.000 euros dels fons europeus Next Generation. L’equipament vol així, més de vint anys després de la seva darrera actualització l’any 2004, posar-se al dia i transformar completament el seu discurs expositiu, que ara se centrarà “a posar el patrimoni industrial al centre d’una reflexió sobre l'alimentació, la sostenibilitat i els grans reptes socials i ambientals del segle XXI”, tal com va explicar la institució. El 18 i el 19 de juliol es faran jornades de portes obertes per presentar els canvis.
Tot plegat vol encapsular-se sota el lema “El blat té molt a dir-te”, ja que el projecte museogràfic parteix del blat, la farina i el pa com a fil conductor per connectar passat i present. La nova mostra permanent explica l’evolució de la indústria farinera i el seu vincle amb el poble plantejant qüestions sobre d’on venen els aliments que mengem i com afecten la nostra salut i la del planeta. La farinera deixar d’explicar només la història de la indústria, afegint a la narració la de les persones que hi han desenvolupat els seus oficis.
Així, el relat transita a través de cinc grans seccions dedicades a Societat, Procés Productiu, Aigua i Energia, Territori i Alimentació. Totes elles s’entrellacen a partir dels eixos de la innovació tecnològica i la sostenibilitat en un camí que comença fa més de 10.000 anys amb el cultiu dels primers cereals.
Un nou espai
El discurs s’articula al voltant de dos espais. El primer d’ells és la fàbrica de farina, on el visitant pot aprendre com funcionava la maquinària original distribuïda en les tres plantes de l’edifici i que emprava el rec del Molí i la força hidràulica fins a la transformació tecnològica a finals del segle XIX. S’ha fet un estudi amb documentació de 236 farineres de Catalunya per a situar la de Castelló d’Empúries dins la xarxa econòmica del país.
L’altra zona és completament nova i, més que complementària, vol ser la culminació de l’exposició. L’ÀgoraTeca se centra en l’alimentació, la salut i la sostenibilitat posant el focus en la dieta mediterrània, el malbaratament d’aliments, els ultraprocessats, o el consum de proximitat. Així, s’intenta que el visitant surti del museu saben interpretar les etiquetes dels aliments o identificar el grau de processament dels productes.
Una intervenció gràfica inclou en el recorregut la fauna i flora del rec, com també espais naturals del territori.
D’aquesta manera, es combina la maquinària original amb materials audiovisuals, interactius i objectes patrimonials en un museu pensat per a tots els públics. Més que oferir respostes, es tracta de generar preguntes i guiar reflexions. La inversió també ha suposat nous recursos de mediació i adapta el recorregut expositiu als estàndards actuals. En aquest sentit, l’accessibilitat universal ha estat un dels eixos considerats en la renovació. Espais i continguts s’han dissenyat d’acord amb criteris d'accessibilitat física, sensorial i cognitiva, apostant per llenguatges diversos i experiències que afavoreixin l’aprenentatge. Català, castellà, anglès i francès són els quatre idiomes de les cartel·les, i es treballa amb eines digitals per ampliar els recursos d’accessibilitat i continguts interpretatius.
Finançament
El 2023 l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va presentar candidatura al Programa de millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic, impulsat pel Ministeri d'Indústria i Turisme i finançat pels fons Next Generation EU. L’any següent va resoldre’s la concessió dels ajuts, que va possibilitar la reforma integral del museu atorgant finançament per a la renovació del seu espai. Castelló d’Empúries també va rebre’n per la renovació de la Sala municipal del Palau dels Comtes. S’han invertit gairebé 783.000 euros per al projecte, que renta la cara de l’Ecomuseu Farinera vint-i-dos anys després de la darrera actualització.
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