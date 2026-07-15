Mushkaa posa veu catalana a ‘Valorant’: així sona el nou himne que estrenarà a Badalona
La col·laboració amb Riot Games incorpora versos en català i castellà i connecta la música urbana amb els esports electrònics
Mushkaa, una de les veus més destacades de la nova escena urbana catalana, ha unit forces amb Riot Games per donar una nova vida a ‘Villain (Take the Shot)’, l’himne oficial del VCT EMEA, una de les principals competicions europees de Valorant.
La cantant ha creat un remix que incorpora versos en català i castellà, amb l’objectiu d’acostar la cançó al seu univers musical i, alhora, reivindicar la llengua i la cultura catalanes dins d’un dels videojocs competitius més seguits del món.
La nova versió es va publicar el 13 de juliol de 2026 i ja es pot escoltar a les principals plataformes musicals.
Mushkaa
Mushkaa és una artista catalana vinculada al pop i a la música urbana, que s’ha consolidat com una de les figures emergents amb més projecció del panorama musical actual.
Recentment, ha exhaurit les entrades al Sant Jordi Club i ha passat per escenaris destacats com el Sonar, el Festival Vida i el Festival Observa.
Amb aquesta col·laboració, la cantant fa un pas més en la seva trajectòria i entra de ple en l’univers dels esports electrònics.
Per què és més que un himne?
La versió original de ‘Villain (Take the Shot)’, publicada el 2024 i interpretada per Barns Courtney, ARB4 i Eytan Peled, supera els 6,6 milions de reproduccions a Spotify.
Però la cançó és molt més que un tema musical. Forma part de la identitat del Valorant Champions Tour, el circuit internacional que reuneix els millors equips de Valorant i que és seguit per milions d’aficionats arreu del món.
Segons dades de Riot Games, el Champions Paris va arribar als 28 milions d’espectadors acumulats i va registrar un pic de cinc milions de connexions simultànies.
A més, Valorant compta amb més de 35 milions de jugadors actius cada mes i està disponible per a PC, PS5 i Xbox Sèries.
La cantant catalana presentarà l’himne en directe
Mushkaa interpretarà el remix per primera vegada en directe al Palau Olímpic de Badalona, durant les finals de la segona etapa del VCT EMEA.
La competició se celebrarà del 28 al 30 d’agost de 2026 i sortirà per primera vegada de la seva seu habitual de Berlín.
La cantant actuarà davant de milers de seguidors en un cap de setmana en què els millors equips europeus competiran per classificar-se per a la Champions Shanghai.
Per tant, sí: Mushkaa cantarà el nou himne durant la seva actuació a Badalona i serà allà on el presentarà oficialment en directe.
Els seus pròxims concerts
La principal cita confirmada és la seva actuació a les finals del VCT EMEA a Badalona, on portarà la seva barreja de pop i música urbana a un públic molt vinculat als videojocs i als esports electrònics.
L’actuació tindrà lloc al mateix recinte que va acollir el torneig de bàsquet dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i on també han actuat artistes com Bruce Springsteen, Coldplay, Bruno Mars, Muse i Pearl Jam.
Qui forma part del catàleg de Riot Games Music?
El remix de Mushkaa s’incorpora al catàleg de Riot Games Music, que ja supera les 1.000 cançons i inclou prop de 60 temes vinculats a Valorant.
En aquest catàleg hi ha artistes com KATSEYE, BUNT, Grabbitz, bbno$, Audrey Nuna, eaJ i Ashnikko.
Amb aquesta col·laboració, Mushkaa entra en una selecció internacional d’artistes que han posat música a l’univers de Riot Games i confirma la connexió cada vegada més estreta entre la música urbana, la cultura digital i els esports electrònics.
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