El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
L’informe jurídic sosté que l’ordre de continuïtat a partir del 19 d'abril, quan s'havia acabat l'acord anterior, va prescindir del nou procediment de contractació i estava viciada de nul·litat de ple dret
Els crítics va acabar tancant les sales dimarts al·legant que no tenien "garanties jurídiques" possiblement per l'advertiment de José Ignacio Araujo
Un informe del secretari general de l’Ajuntament de Girona, José Ignacio Araujo, conclou que l’ordre de l’alcalde, Lluc Salellas, perquè el Col·lectiu de Crítics de Cinema continués gestionant el Truffaut una vegada extingit el seu contracte era il·legal i estava viciada de nul·litat de ple dret. El document, signat el 6 de juliol i remès, entre d’altres, al mateix Salellas, sosté que la continuïtat del servei des del 19 d’abril es va acordar sense seguir cap dels procediments previstos per la normativa de contractació pública. D'aquí es podrien deduir, fins i tot, possibles responsabilitats penals de l'alcalde si el cas fos dut a Fiscalia, el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes.
L’informe ajuda a explicar el tancament del cinema, que es va fer efectiu ahir, després de gairebé tres mesos de funcionament en una situació jurídica irregular. El futur de la sala queda ara condicionat a la resolució del recurs que el Col·lectiu de Crítics ha presentat davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra l’adjudicació del servei a Rambla de l’Art-Cambrils Newco SL. La suspensió automàtica del procediment pot mantenir el Truffaut tancat durant mesos.
Un servei essencial?
El contracte del Col·lectiu, entitat sense ànim de lucre que va crear el Truffaut fa més de 25 anys i que l’ha gestionat des d’aleshores, va expirar el 18 d’abril. Com que el nou concurs encara no estava resolt, Salellas va ordenar que l’associació continués prestant el servei a partir de l’endemà. En un document datat el 17 d’abril, l’alcalde justificava la decisió pel “caràcter essencial” del cinema i establia que la continuïtat s’allargaria fins que l’Ajuntament disposés d’un nou contracte o de l’instrument jurídic corresponent.
El secretari municipal, però, és taxatiu. Considera que aquella ordre equivalia, a la pràctica, a adjudicar un nou contracte al Col·lectiu una vegada extingit l’anterior, “prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert”. En conseqüència, qualifica l’acte de nul de ple dret i assenyala que l’Ajuntament no tenia marge per mantenir-ne la validesa: havia d’obrir obligatòriament un procediment de revisió d’ofici.
L’informe també descarta que es pogués aplicar una pròrroga forçosa de l’antic contracte. La llei permet aquesta fórmula només si el nou concurs s’ha publicat amb una antelació mínima de tres mesos, si el retard deriva de circumstàncies imprevisibles i si la continuïtat és imprescindible per satisfer necessitats essencials de la ciutadania. Segons el secretari, en el cas del Truffaut no es complia cap d’aquests requisits.
La licitació es va publicar el 2 de febrer, menys de tres mesos abans del final del contracte. A més, l’informe atribueix el retard principal a la manca de diligència administrativa: Contractació havia avisat Cultura el maig de 2025 que calia preparar el nou concurs, però la documentació completa no va arribar fins al 7 de gener de 2026, vuit mesos després. El secretari també discrepa de Salellas sobre el caràcter essencial del servei i sosté que un cinema no satisfà necessitats indispensables comparables amb el subministrament d’aigua o la recollida de residus.
Sobre la gestió directa
El document tampoc avala que l’Ajuntament assumís provisionalment la gestió directa. Recorda que el ple municipal havia aprovat mantenir el model de gestió indirecta i que aquesta forma no es podia canviar de manera improvisada per resoldre les incidències sorgides durant la licitació. Com a alternativa, només apunta la possibilitat d’un contracte menor pont, però amb Rambla de l’Art, l’empresa que havia presentat l’oferta més ben valorada, i sempre que el govern municipal insistís a considerar imprescindible la continuïtat del servei.
La proposta de Rambla de l’Art va obtenir 90,75 punts, davant dels 88,59 del Col·lectiu. La Junta de Govern Local va aprovar-ne l’adjudicació el 5 de juny amb els quatre vots favorables de Junts i ERC i els tres contraris de Guanyem. Els socis de govern van defensar que era l’única sortida legal després que els tècnics municipals haguessin resolt el concurs, mentre que Guanyem va rebutjar avalar el resultat. La votació va fer visible l’escletxa dins del govern tripartit, que precisament ha acabat trencant-se aquesta setmana. Dimarts. El mateix dia que va tancar el Truffaut.
Recurs en marxa
El Col·lectiu va recórrer l’adjudicació davant del Tribunal Català de Contractes, que va comunicar el recurs a l’Ajuntament el 25 de juny. Des d’aquell moment, la formalització del nou contracte va quedar automàticament suspesa. Això impedia l’entrada de Rambla de l’Art, però no regularitzava la continuïtat dels crítics, que seguien explotant la sala emparats únicament per l’ordre de l’alcalde.
Un altre dels punts més contundents de l’informe afecta els ingressos. Des del 19 d’abril, el Col·lectiu continuava cobrant les entrades i els lloguers de les sales amb les tarifes de l’anterior contracte. El secretari adverteix que aquestes tarifes no havien estat aprovades per a la nova situació, que podien incloure conceptes als quals l’entitat no tenia dret i que l’Ajuntament no exercia cap control sobre la recaptació. Per això reclamava posar fi a la situació davant del risc que se’n derivessin perjudicis per a la hisenda municipal.
L’Ajuntament haurà ara de revisar d’ofici l’ordre de Salellas i declarar-ne formalment la nul·litat. Tot i això, el Col·lectiu tindrà dret a cobrar el cost efectiu dels serveis prestats des del 19 d’abril per evitar que el consistori s’enriqueixi injustament. L’informe precisa que aquesta compensació només pot cobrir el valor real de les prestacions executades, sense benefici industrial, despeses generals ni els eventuals costos d’acomiadament de la plantilla, que haurien de ser assumits per l’entitat.
El tancament deixa el Truffaut en el moment més incert de la seva història recent. L’entitat que el va impulsar i l’ha mantingut viu durant més d’un quart de segle ha quedat fora del nou concurs, però l’empresa adjudicatària tampoc pot entrar-hi mentre el Tribunal de Contractes no resolgui la impugnació. Entre una ordre declarada jurídicament nul·la i una adjudicació suspesa, Girona es queda, de moment, sense cinema en versió original.
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