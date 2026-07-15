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Sílvia Yxart debuta en ficció amb “Allò perenne”

L’autora afincada a Torroella publica una obra amb tres parts en què s’obren velles ferides i dialoguen Lorca, Jung i Brancusi

L'autora i l'editor Òscar Ramírez Dolcet en la presentació a Verges el 20 de juny.

L'autora i l'editor Òscar Ramírez Dolcet en la presentació a Verges el 20 de juny. / esemoreno.es

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

L’autora afincada a Torroella de Montgrí Sílvia Yxart va debutar en ficció aquest mes de juny amb la publicació de la seva primera novel·la, Allò perenne (La Banya edicions), una obra en què la protagonista ha de lidiar amb velles ferides que s’obren. Professional de la comunicació dedicant-se a projectes de divulgació cultural, la barcelonina va presentar el seu salt a la novel·la a finals de juny a Verges, i a principis d’octubre ho farà també a Torroella després de passar per Altafulla i Barcelona els propers mesos.

Allò perenne parteix d’una mare a qui la parella diu que ja no l’estima. Amb la vida esquerdada, la protagonista ha de lidiar amb velles ferides per redescobrir la pròpia identitat. La primera part de l’obra s’emmarca sota la paraula “follia” i un epígraf de les Bodas de sangre de Federico García Lorca sobre la mentida que el temps curi i les parets tapin. La segona part tracta de les “escletxes” que es comencen a obrir amb el recordatori de Carl Jung que “qui mira cap enfora somia, qui mira cap endins desperta”. Tot plegat duu als “encreuaments” del final, on, amb l’artista Constantin Brancusi, s’afirma que “la simplicitat és la complexitat ben resolta”.

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La portada del llibre és feta en col·laboració amb l’artista colomenc Xevi Solà, que actualment exposa al Centre d’Arts de Seül, a Corea del Sud.

La portada del llibre, en col·laboració amb l'artista Xevi Solà.

La portada del llibre, en col·laboració amb l'artista Xevi Solà. / Cedida

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