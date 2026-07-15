Tom Cruise, d'heroi d’acció al límit a excèntric magnat envellit
L’estrella canvia les acrobàcies increïbles per cabells canosos, panxa i abundants pròtesis a ‘Digger’, d’Alejandro G. Iñárritu, que arribarà als cines el 2 d’octubre
Laura Estirado
A Tom Cruise fa dècades que se li atribueix una qualitat gairebé sobrenatural: no envellir. L’actor, que acaba de fer 64 anys, continua corrent, pilotant avions i afrontant escenes extremes amb l’energia de qui sembla instal·lat en un estat forever young. Per això resulta tan impactant la seva radical transformació a Digger, en què deixa de banda la imatge atlètica d’Ethan Hunt per convertir-se en un magnat petrolier canós i panxut. Aquest cop, la gran acrobàcia de Cruise no serà saltar d’un avió, sinó aconseguir que el públic deixi de veure’l rere el personatge.
En la nova pel·lícula d’Alejandro G. Iñárritu, Cruise interpreta Diggne Rockwell, un magnat amb una empresa que provoca una catàstrofe mediambiental que amenaça de conduir el món cap a una guerra nuclear. En lloc d’assumir-ne la responsabilitat, l’empresari s’embarca en una missió contra rellotge per arreglar el desastre i convèncer la humanitat que ell, causant de la crisi, també és l’únic capaç de salvar-la. Warner Bros presenta Digger com una «comèdia de proporcions catastròfiques», una sàtira sobre el poder, l’ego i la capacitat dels grans milionaris per convertir fins i tot els fracassos en un relat heroic.
Canvi radical
L’avançament mostra l’actor amb un tupè gris pentinat sobre una cabellera pobra, celles canoses, faccions envellides, una panxa prominent i un marcat accent del sud. La caracterització li altera la cara, la silueta i fins i tot la manera de moure’s. Per aconseguir-ho han utilitzat abundants pròtesis, que el fan semblar més gran i més corpulent. És el seu paper menys reconeixible des de Les Grossman, el productor calb i excessiu de Tropic Thunder, tot i que ara la metamorfosi ha de sostenir un protagonista durant tota la pel·lícula.
Els principals secrets tècnics es mantenen guardats. Warner Bros no ha precisat quantes hores calien en cada sessió de maquillatge, qui va dissenyar les pròtesis ni els materials amb què es van fabricar. Segurament, abans de l’estrena s’anirà dosificant tota aquesta informació a les xarxes. «No havia hagut de fer mai res que em desafiés d’aquesta manera, i l’Alejandro tampoc», assegura Cruise a Variety. L’admiració que professa per Iñárritu va néixer al descobrir Amores perros i, fa uns set anys, el cineasta li va presentar Digger durant diverses jornades en què li va llegir personalment el guió. La gestació va ser més llarga. Iñárritu va concebre la idea després d’acabar El renascut, però li ha calgut una dècada per trobar la manera adequada d’explicar-la. El director defineix el resultat com «una història absurda, perillosa i còmica» perquè, a parer seu, «les grans comèdies neixen de la tragèdia». Aquesta barreja explica el to del film: sàtira del poder, desastre mediambiental i espectacle apocalíptic al voltant d’un home capaç de seduir la realitat fins a aconseguir que li doni la raó.
John Goodman interpreta un president nord-americà malalt que implora al personatge interpretat per Cruise que solucioni el desastre que ha provocat. El contrast que es produeix amb la imatge habitual de Cruise accentua l’efecte. Més que no pas una fórmula miraculosa contra l’envelliment, el seu secret conegut és la varietat, l’activitat constant i una preparació adaptada a les exigències de cada rodatge.
Digger sembla que hagi sigut dissenyada per llançar Tom Cruise a buscar l’Oscar interpretatiu que li falta. Rodada a VistaVision, compta amb un repartiment estel·lar: Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D’Arcy, Michael Stuhlbarg i l’esmentat John Goodman. A les sales de cine espanyoles no hi arribarà fins al 2 d’octubre.
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