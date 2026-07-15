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El Vadart s’acomiada amb dos escenaris a L’Estartit

Immaculate Fools o Namina & Roots sonaran aquest cap de setmana a la Punta del Molinet

Moon Police, grup tribut a The Police.

Moon Police, grup tribut a The Police. / Cedida

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Redacció

Redacció

El Vadart tanca aquest cap de setmana la seva sisena edició amb un cap de setmana ben carregat de programació a l’Estartit. Després de passar, amb diferents propostes, per Flaçà, la Bisbal d’Empordà i Vilajuïga, el festival itinerant arriba a la costa el 18 i 19 de juliol apostant per fer concerts en dos escenaris diferents: l’Església de Santa Anna i la Punta del Molinet, amb el seu entorn privilegiat entre mar i roques.

Dissabte, a Santa Anna, Maite Rubio, Míriam Franch i Andrea Peirón oferiran un concert amb les grans obres de la música catalana i espanyola de principis del segle XX. El repertori inclourà peces de Manuel de Falla, Enric Granados o Isaac Albéniz. Després, el Vadart es traslladarà a la Punta del Molinet, on els britànics Immaculate Fools faran el seu únic concert a Catalunya rememorant la “new wave” dels anys vuitanta, quan tocaven al costat d’U2, The Waterboys o Simple Minds. La nit de rock britànic continuarà amb els Moon Police, tribut a The Police.

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Diumenge, de nou vora la mar, en l’escenari del Molinet, Namina & Roots oferiran la seva mescla de jazz i blues. Pep Gol i Pep Rius estaran a la trompeta i percussió i al contrabaix acompanyant la veu i guitarra de Namina Miró. Dj Robert de Palma, amb la seva particular furgoneta, tancarà el vespre i el Vadart amb ritmes funk, jazz, boogaloo i soul.

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