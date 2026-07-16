Banyoles coneixerà Argentina i Mèxic amb el Folklora't
El Festival Folklòric Internacional de Banyoles presenta la seva 32a edició amb una desena de propostes diferents
Jana Coromines Costa
Del 31 de juliol al 2 d’agost l’entorn de l’Estany de Banyoles acollirà, per trenta-dosè any, el Folklora’t, el Festival Folklòric de Banyoles. Comptarà amb la presència dels grups Ballet Municipal de Folclore Rumicani (Argentina), Estampas de México, l’Esbart Marboleny de les Preses, que ja va presentar l’Ésdansa de l’agost, i de l’Esbart Fontcoberta de Banyoles, organitzador de l’esdeveniment.
La programació d’aquest 2026 inclou espectacles de danses folkòriques, tallers participatius, un concert a la fresca, dues cercaviles, i un tast de la gastronomia de Mèxic i Argentina, amb l’objectiu de fer conèixer al públic altres cultures. La majoria de les exhibicions es presentaran a la Pesquera Santa Rosa, al costat de l’Estany.
Programació
El Festival s’iniciarà divendres 31 de juliol amb el Tast de Folklora’t (a les 19 h, a la plaça Major), un aperitiu on, també, s’oferiran ballades de les agrupacions internacionals. A les 21:30 h, des del recinte del festival, es farà la inauguració oficial amb la presentació de les agrupacions, que culminarà amb l’actuació dels amfitrions, l’Esbart Fontcoberta de Banyoles. La primera jornada acabarà amb un concert i ball folk amb Fogaina.
Dissabte es durà a terme una de les cercaviles programades (12:30 h, carrers de Banyoles). La ruta començarà al local del Foment de la Sardana fins a la Plaça Major, passant per llocs com el carrer Canal, la plaça dels Estudis, el carrer Mercadal, el carrer Gran, la plaça de la Font, de nou el carrer Gran i, finalment, la plaça Major. Després, es farà la segona cercavila, en aquest cas des del Club Natació Banyoles fins a la pesquera Santa Rosa. La jornada de matí acabarà amb l’activitat Sabors del món (13 h, recinte Folklora’t), en què es podran degustar diferents tapes de la gastronomia mexicana i argentina. A les 21:30 h, també a l’entorn de la Pesquera Santa Rosa, serà el torn dels espectacles de danses de Estampas de México, Ballet Municipal de Folclore Rumicani, d'Argentina i l’Esbart Marboleny de les Preses. La nit acabarà amb un taller de danses tradicionals del món, a càrrec dels grups de Mèxic i Argentina.
L’última jornada del Folklora’t culminarà el diumenge 2 d’agost amb un vermut dansat (12:30 h, pesquera Santa Rosa), on els grups de Mèxic, Argentina, Les Preses i Banyoles compartiran danses, i mostraran els seus instruments, vestits, i la particularitat del seu propi llenguatge de la dansa.
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