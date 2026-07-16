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La Fira de Circ al Carrer torna plena d’estrenes a la Bisbal d’Empordà

La 31a edició arriba de divendres a diumenge amb més de 50 espectacles de 46 companyies, i 11 propostes en primícia

Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà

Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà / Cedida

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Jana Coromines Costa

Des d’aquest divendres fins diumenge la XXXI Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà torna amb una programació que convertirà la ciutat en un gran escenari a l’aire lliure. Aquesta nova edició oferirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes diferents, amb propostes per a tots els públics i una aposta important per la creació contemporània i el talent de proximitat.

Aquest any, la Fira comptarà amb 11 estrenes i 3 projectes en creació, amb una forta presència de companyies catalanes i del territori, com l’Escola de Circ de la Bisbal o El Griu. També, incorpora companyies internacionals i nous llenguatges escènics, com el parkour, amb la participació del campió estatal Adrián Díaz. De la cinquantena de propostes, cinc seran de pagament, amb entrades que van dels 4 als 9 euros. La resta, la gran majoria, seran gratuïts.

Durant tot el cap de setmana, la ciutat acollirà espectacles de diverses modalitats, com clown, trapezi, aeris, malabars, equilibris, dansa, acrobàcia i propostes híbrides. La Fira continua mantenint el seu paper amb l’accessibilitat, reservant espais per a persones amb mobilitat reduïda i programant espectacles accessibles amb llengua de signes. També, consolida iniciatives com el Fira Bar, la producció pròpia de cabaret, el Premi del Públic Lola Casademont i les activitats dirigides als professionals del sector, així com tallers de circ per a totes les edats.

Programació destacada

La inauguració de la Fira tindrà lloc divendres a les 20 h, a l’esplanada de darrere del Camp de Futbol Pere Plaja, un espai que enguany es recupera, amb Trashpeze, de la companyia The Wise Fools. La proposta de trapezi donarà el tret de sortida al festival i, juntament amb El cazador (22:15 h, a la Plaça Major), a càrrec de Mighty Jambo, es repetirà l’endemà. Divendres, també, actuarà Secrets (23 h, Escoles Velles), un espectacle còmic i poètic dirigit per Anna Confetti.

Dissabte es presentarà Efecto Matrioska, de Kiki Vita (12:30 h, Espai Fira), una exhibició de clown i circ contemporani on la manipulació d’objectes, l’humor i la poesia visual donen vida a un univers en transformació constant. A la mateixa hora, també es farà el Taller de Circ, amb Ska Circus, amb jocs psicomotors i música, al passeig A. Txema Muñoz portarà Gota (17 h i 19:45 h, Plaça Benet Mercader), una peça delicada, absurda i poètica que combina l’art del clown i la màgia sense paraules amb una gran sensibilitat; seguit de Matrimonio (18 h, Passeig C), del Kolectivo Konica, una comèdia basada en un món on xoquen les tradicions i la modernitat. La companyia Flying Pikmis representarà Eh!? (18:45 h, Jutjats), un espectacle d’acrobàcies i caos, on el treball es transforma en circ i la repetició en resistència.

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En la cloenda, diumenge, destaquen Taller de Circ (12:30 h, Passeig D), en què la cia. Los Herrerita combina una proposta lúdica, divertida i participativa adreçada a totes les edats; Sense Destí (17 h, Escoles Velles), que explica la història de Brúixola, un pallasso nòmada obligat a abandonar casa seva i emprendre un viatge incert, a càrrec dels Clownómadas; Tran-Sits (18 h, Plaça Carreras Dagas), una peça de malabars i equilibris presentada per la Solca; Transhumància artificial (19:30 h, Plaça de la Sardana), una proposta escènica de circ en clau distòpica i amb tocs de surrealisme, a càrrec del grup A foc lent; i, com a acte de clausura, Runners (22:45 h, Plaça del Castell), amb una funció que combina malabars, objectes sorprenents i paisatges sonors immersius, dirigit per Hippana Maleta.

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