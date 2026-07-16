L’Acocollona’t homenatjarà “Aliens”, “Tesis” i “El laberinto del fauno”
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona presentarà la seva XVI edició, amb un jurat internacional
Jana Coromines Costa
Del 10 al 19 de setembre, Girona celebrarà el Festival de Cinema Acocollona’t, que homenatjarà tres llargmetratges clàssics. Aliens (James Cameron, 1986), Tesis (Alejandro Amenábar, 1996) i El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006) són els tres títols que protagonitzaran les projeccions especials d’aquest any, acompanyades d’activitats i altres experiències al voltant dels films. Durant les properes setmanes l’organització ampliarà detalls d’aquesta setzena edició.
A més, el Festival comptarà amb la presència d’un jurat internacional, on quatre professionals del cinema valoraran les obres a través de la seva mirada i experiència dins del sector. El jurat estarà integrat per Borja Crespo (Bilbao / Getxo), director, guionista, escriptor, autor de còmics i gestor cultural; Lucía Forner Segarra (Elx), directora, guionista i productora; Heidi Honeycutt (Los Angeles), escriptora i programadora cinematogràfica; i Elizabeth E. Schuch (Londres), directora, directora d’art, storyboard artist i animadora.
Cameron, Amenábar, del Toro
Els tres llargmetratges Aliens, Tesis i El laberinto del fauno commemoren aquest 2026 l’aniversari de la seva estrena i, amb aquest triple homenatge, el festival vol destacar la rellevància de cadascun dins del cinema fantàstic, així com la diversitat de mirades dels seus creadors.
Aliens celebra el seu 40è aniversari i s’ha escollit perquè James Cameron va “tornar a demostrar que les segones parts poden ser molt bones” ampliant l’univers de Ridley Scott amb un “festival visual i narratiu que va col·locar la pel·lícula entre les grans catedrals del cinema d’acció dels vuitanta”.
L’òpera prima d’Amenábar, Tesis, fa enguany 30 anys. “No només va revolucionar el thriller espanyol amb una proposta tan intel·ligent com perturbadora, sinó que va obrir-lo a tota una generació d’espectadors” fent una “pel·lícula de culte”, asseguren els organitzadors de l’Acocollona’t.
Finalment, El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que és la més jove amb només vint anys, es presenta com “un regal”, una “inoblidable faula sobre la innocència, la por i la resistència” que, a més, “incorpora una narrativa política que empeny a la reflexió i un treball insòlit en la direcció” de del Toro per com “fa brillar els aspectes tècnics”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins