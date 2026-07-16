Neix el Premi Idil·lis de relats eròtics convocat per Edicions de la Ela Geminada
Els deu relats finalistes seran publicats en un volum i l’obra guanyadora rebrà un premi de 400 euros
Edicions de la Ela Geminada, editorial fundada el 2011 a Girona, convoca el Premi Idil·lis de relats eròtics amb l’objectiu de promoure la creació de narrativa breu de temàtica eròtica en llengua catalana. D’entre totes les obres presentades, el jurat seleccionarà un màxim de deu relats finalistes. L’obra guanyadora rebrà un premi de 400 euros i els deu relats finalistes seran publicats en un volum col·lectiu dins la col·lecció Idil·lis d’Edicions de la Ela Geminada. Les obres han de relacionar-se lliurement amb una paraula temàtica que canviarà cada edició i que farà de fil conductor del premi. La paraula pot aparèixer al relat. La paraula de l’edició 2026 és Llepolies.
Les obres han de ser en llengua catalana, ser originals i inèdites, no haver estat premiades ni estar pendents de resolució en cap altre certamen, tenir una extensió d’entre 2000 i 4000 paraules i pertànyer al gènere de narrativa breu de temàtica eròtica. Cada participant, assenyalen a les bases, només podrà presentar una obra. En quedaran excloses totes aquelles obres escrites, de manera total o parcial, a partir de programaris d’intel·ligència artificial (IA).
D’entre totes les obres presentades, el jurat seleccionarà un màxim de deu relats finalistes. Entre aquests deu relats s’escollirà l’obra guanyadora, que rebrà un premi de 400 euros, subjecte a les retencions fiscals vigents. La dotació econòmica del premi no és comptabilitzada com un avançament dels drets d’autor.
Cada finalista rebrà una bestreta de 100 euros bruts en concepte de cessió dels drets de publicació del seu relat, així com un exemplar del llibre. La publicació del recull està prevista per al primer semestre del 2027.
El jurat està format per Bernat Reher, Júlia Bacardit i Marc Miranda. Una de les editores d’Ela Geminada farà de secretària sense dret a vot.
El termini de presentació d’originals finalitzarà el dia 1 de novembre de 2026 a les 23.59 h i el veredicte es farà públic al llarg del primer trimestre de 2027.
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