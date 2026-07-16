Shakespeare a la fresca, també a Banyoles
La tercera edició del projecte durà, a partir de dilluns, “Molt soroll per no res” a Cornellà del Terri
La tercera edició del Shakespeare a la fresca fa un nou pas endavant creixent a la capital del Pla de l’Estany, Banyoles, a més de mantenir-se al seu natal Cornellà del Terri. Molt soroll per no res és l’obra escollida enguany per representar-se, oferint una de les comèdies d’embolics més interpretades de l’autor anglès. L’espectacles es farà, a més, amb música en directe i integrant l’espai públic a l’escenografia. De fet, un dels trets que fa singular la proposta és l’escenari circular, que el públic envolta completament.
Les funcions, amb taquilla inversa però reserva prèvia, tindran lloc els 20, 21, 22 i 23 d'agost a les 21.00 h a Cornellà del Terri i els 27, 28, 29 i 30 d'agost a les 21.30 h a l'exterior del Club Natació Banyoles, i partiran de la traducció de Salvador Oliva, el gran traductor de Shakespeare al català, i l'adaptació i direcció de Jordi Centelles.
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