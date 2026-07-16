El Temporada Alta avança deu nous concerts i col·laboració amb el Cruïlla
Pink Martini amb Storm Large, Eliades Ochoa, Iván Ferreiro, Martirio, Alosa, The Black Heritage Choir, Anna Andreu, Momi Maiga, e-STRINGS by GIO i Mariona Escoda seran a la programació del festival
El Temporada Alta segueix creixent en el seu vessant musical i avança deu nous concerts per a una edició, que tindrà lloc del 3 d’octubre al 8 de desembre i presentarà el cartell el 27 d’agost. Dos d’ells, que duen figures internacionals com Pink Martini amb Storm Large i Eliades Ochoa, fan part d’una aliança amb el Festival Cruïlla, que se suma a la ja existent amb el NEU! Festival. En el marc d’aquesta segona sinergia s’ha programat l’actuació d’Iván Ferreiro, que celebra 35 anys de trajectòria, els mateixos que el festival. Però la llista de concerts anunciats, per als quals les entrades ja estan a la venda, s’enfila fins a deu, i cal afegir-hi els noms de Martirio, Alosa, The Black Heritage Choir, Anna Andreu, Momi Maiga, e-STRINGS i Mariona Escoda.
La col·laboració amb el Cruïlla suposa un nou pas endavant pel festival gironí, que a més de dedicar-se al teatre, la dansa o el cinema, ratifica així l’aposta perquè la música en sigui una part essencial. De fet, recentment ha vist passar pel seu cartell Patti Smith, Ara Malikian o Rigoberta Bandini. De la mà del Cruïlla, enguany ho faran dos grups internacionals. Pink Martini (28 d'octubre) és una orquestra de Portland que mescla pop, big band i músiques del món amb un format festiu contrastat per trenta anys de carrera passant per escenaris com el Hollywood Bowl, el Carnegie Hall, la Sydney Opera House o el Royal Albert Hall. Storm Large ja va acompanyar-los en el darrer EP. Al seu torn, Eliades Ochoa (12 d'octubre) és una figura cabdal de la música cubana, i fou un dels fundadors de Buena Vista Social Club. Està celebrant el seu 80è aniversari amb la gira ¡Como nunca!.
Iván Ferreiro (4 de desembre) arribarà al Temporada Alta en programació conjunta amb el NEU!. El gallec tocarà a La Mirona pels seus 35 anys de trajectòria en el marc de la retrospectiva Hoy x Ayer, que va des dels temes amb Los Piratas fins als fets en solitari. Els set concerts anunciats únicament com a Temporada Alta estan encapçalats per Martirio (7 de novembre) o Alosa (14 de novembre). El duet de Giulietta Vidal i Irene Romo presentarà en gran format El primer cant del matí amb una versió escènica pensada per a una vintena de músics. Martirio, que reinterpreta la copla amb sons d’avui, vincularà tango i copla amb intèrprets de jazz o flamenc amb Al sur del tango.
The Black Heritage Choir (8 de desembre) s’estrenarà a Catalunya amb The Soul of Gospel, un recorregut per l'evolució del gòspel afroamericà, dels camps de treball a les formes urbanes contemporànies. Anna Andreu (18 d'octubre) tancarà la gira CAL FER MÉS IMMENS EL CEL: L'última vigília acompanyada de Marina Arrufat i diversos convidats. Momi Maiga (8 de novembre) durà una proposta de transmissió oral i participació comunitària amb la col·laboració de les escoles de Salt unint la tradició mandinga, el jazz, el flamenc i la música mediterrània. Els músics de la GIO traslladaran, amb e-STRINGS (17 d'octubre), instruments de corda elèctrics a un repertori que va de Händel, Vivaldi o Beethoven a Queen, Rosalía, Coldplay o David Guetta. Mariona Escoda (29 de novembre), en D’una altra manera, oferirà un concert íntim en acústic per obrir una nova etapa en la seva carrera.
A més, es confirmen les quartes temporades del projecte audiovisual La Caverna, una sèrie de converses entre grans directors i creadors de l'escena europea que han passat pel festival amb personalitats del món de la cultura triades per ells mateixos; això no és un càsting, el pòdcast de Temporada Alta amb Ràdio Primavera Sound presentat per Paula Carreras i Marc Tarrida Aribau.
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