Alba Dalmau recull El Setè Cel: “és especial que els lectors participin en la tria del premi”
L’escriptora rep el premi literari El Setè Cel per novel·la titulada Si una família en un acte la Biblioteca Iu Bohigas de Salt
Jana Coromines Costa
La Biblioteca Iu Bohigas, de Salt, ha acollit, aquest vespre, l’acte d’entrega del guardó de la 20a edició del premi literari El Setè Cel, a Alba Dalmau. La guanyadora d’aquesta edició s’ha mostrat molt agraïda i ha reconegut que “pels escriptors els premis amb dotació econòmica ens permeten guanyar temps per seguir escrivint i seguir produint”. Si una família ha guanyat el premi a millor obra publicada i escrita en català, “premis netíssims on només es valora l’obra, i que ja no t’esperes”, afirma Dalmau, que també ha destacat com “és especial que els lectors participin en la tria de l’obra guanyadora”.
Toni Vidal, tinent d’alcalde de cultura, ha estat l’encarregat d’obrir l’entrega del premi homenatjant El Setè Cel pels seus 20 anys d’història. Olga Cercós, conductora de l’acte, ha passat la paraula al president del jurat, Vicenç Villatoro, qui ha posat en valor “l’especificitat que els lectors i els bibliotecaris formen part de la deliberació final del guanyador”, un aspecte que li ha permès fer una reflexió sobre el rumb d’aquests premis literaris, amb participació de públic general i jurat especialitzat.
Després, ha estat el torn de l’escriptor saltenc i membre del jurat d’El Setè Cel, Miquel Berga, que ha destacat la prosa guanyadora, “fluïda i fresca, capaç de tractar temes centrals de les nostres vides i la nostra societat amb un fil d’humor irresistible”.
A continuació, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha entregat el premi a l’escriptora de Cardedeu, Alba Dalmau, mentre el públic assistent aplaudia i donava pas al discurs de la vencedora. Ha admès que “l’obra de l’Alba m’ha agradat per la minuciositat en el llenguatge, que com a lectora m’ha permès visualitzar pràcticament com si hi fos la història de la protagonista”.
L’acte ha seguit amb la lectura d’alguns textos de l’obra premiada i, finalment, Alarcón l’ha donat per acabat, posant en relleu que ja està oberta la convocatòria per al 2027 del mític guardó saltenc, creat per reconèixer la història de la llibreria El Setè Cel. A més, ha reivindicat que “mantenir premis literaris en català és una manera més de defensar la llengua i la cultura catalana, un element indefugible com a poble”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Pedro Porro, a l'elit mundial des de Girona
- Maràngels, on la cuina es converteix en un 'vestit fet a mida
- L'aficionat més apassionat de la selecció espanyola és de Blanes
- Protestes veïnals per les trobades nocturnes de joves a la plaça Josep Pallach de Girona
- Necrològiques del 16 de juliol de 2026