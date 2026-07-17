El Curs Internacional d’Arqueologia de Roses troba la primera inscripció d’època tardoantiga
Els treballs, finalitzats divendres, estan permetent reconstruir la forma original del monestir de Santa Maria, fundat el segle X
El VIII Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna-Ciutadella de Roses, acabat divendres després de tres setmanes de feina, ha permès recuperar una inscripció funerària dels segles IV-V, la primera localitzada in situ i la segona d’aquestes característiques recuperada al municipi. Els treballs, a més, estan permetent reconstruir la forma original del monestir de Santa Maria, fundat el segle X, descobrint els edificis que l’envoltaven i avançant en el coneixement de la necròpolis tardoantiga. Catorze estudiants d’universitats catalanes, franceses i italianes, així com de l’Escola de Restauració, han participat en el Curs.
Les excavacions dels últims anys s’han centrat especialment en el claustre del monestir, reconstruint-ne la forma original i investigant-ne l’evolució fins a l’abandonament a finals del segle XVIII. L’espai ja estava ocupat en època tardoantiga per una església funerària i un extens i ric cementiri. En aquesta edició del Curs, a més, s’han iniciat excavacions al subsol d’un edifici situat a l’est del monestir, amb la troballa d’edificis que probablement daten d’entre els segles IV i VII.
Els treballs a la necròpolis tardoantiga han donat com a resultat la recuperació de la inscripció funerària, que es va realitzar amb un esgrafiat sobre una teula romana i es va clavar sobre un paviment de morter per indicar on es trobava la tomba. Un cop extreta, serà treballada per a la seva conservació.
Així es posa punt final als treballs a la vila medieval rosinca aquest 2026, en què també s’ha identificat un seguit d’estructures a la zona del monestir que podria correspondre als segles VIII-IX. La descoberta és de gran rellevància perquè que fins ara es pensava que la zona estava abandonada en aquests segles.
L’alcaldessa de Roses i regidora de Cultura i Patrimoni Cultural, Sílvia Ripoll, va destacar en la seva visita en la cloenda del Curs com "la Ciutadella no deixa de sorprendre'ns. Cada campanya arqueològica ens descobreix noves peces de la història de Roses i reforça el valor d'un patrimoni únic que ens identifica i ens projecta al món. Apostar per l'arqueologia és apostar pel coneixement, la cultura i el futur de Roses".
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