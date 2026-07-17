Arts Escèniques
El festival de microteatre Passejades de Sant Pere Pescador es troba al límit i cerca la complicitat del públic per resistir
Enguany, la iniciativa, que comença aquest dilluns 20 de juliol i s'allarga fins al 17 d’agost, ha passat de sis a cinc nits de programació després de patir una forta retallada de la subvenció de la Generalitat
L'organització ofereix entrades a preus diferents per donar suport i garantir el futur d'aquest festival únic a la comarca dedicat a les arts escèniques de petit format
Cristina Vilà Bartis
Fa tretze anys que les nits dels dilluns d’estiu a Sant Pere Pescadorsón diferents gràcies a Les Passejades, un festival de microteatre que ha aconseguit sobreviure, fins ara, perquè, com avança la seva codirectora Susanna Bosch, ha arribat al "límit". La retallada sobtada del 50% de la subvenció de la Generalitat i el fet de no tenir més patrocinadors que l’Ajuntament han estat un cop dur i han fet replantejar a l’organització certs aspectes per mantenir la qualitat de l’experiència, evitar retallar els caixets de les companyies i no veure’s obligats a plegar. Així, han passat de sis a cinc nits de microteatre -del 20 de juliol al 17 d’agost- i han ofert al públic la possibilitat de col·laborar-hi pagant els 12 euros habituals per l’entrada o bé 15 euros, com a preu solidari; 18, com a preu de suport, o 20, com a mecenatge. La resposta, diu Susanna Bosch, ha estat realment bona, malgrat que comencen l’aventura "amb dèficit". Cada aportació "ens ajuda a sostenir el festival perquè, si no, a la llarga, per molta voluntat que hi posem, acaba sent insostenible".
Un dels hàndicaps que tenen Les Passejades és que no poden ampliar la capacitat per sessió, que és de trenta persones, perquè "si ho fas, perds l’experiència i el sentit del microteatre". Tampoc poden ampliar els espais íntims i alternatius que utilitzen per a les funcions, que any rere any van renovant. Bosch posa sobre la balança la programació de qualitat, amb espectacles d’una hora i mitja, perquè "cada dilluns sigui una experiència nova". També destaca que és un dels pocs festivals de microteatre a Catalunya que resisteixen. L’any passat, per exemple, va plegar el Píndoles de Barcelona. Bosch ho lamenta perquè s’havia generat un circuit de microteatre i moltes companyies creen pensant en aquest format i aquest circuit. "Estem fomentant la creació perquè aquestes companyies tinguin espais".
Aquest any es podran veure fins a vint companyies de teatre, algunes de les quals no hi havien actuat mai i que demostren que "el festival s’està fent conegut més enllà de Sant Pere". També n’hi haurà cinc d’empordaneses "que han creat per estrenar a Passejades". Són Les Abonades de Sant Tomàs de Fluvià amb Desgraciat qui no és boig; Col·lectiu El Paller de Castelló d’Empúries amb Paisatges paral·lels; L’Eixida de Garrigàs amb Ordre; A Mossegades de Figueres amb El passatger, i Grop de Torroella de Montgrí amb Plena de gràcia. A més, el ventall de gèneres és ampli i es va distribuint amb la idea que cada dia mantingui un equilibri: des de drama, comèdia i intriga fins a humor, dansa i teatre d’objectes, que feia temps que no s’hi veia.
D’amateur a professional
Les Passejades de Sant Pere Pescador van néixer amb una base de voluntariat i els espectacles que s’oferien eren de companyies amateurs locals i cada dia eren els mateixos. Aquesta fórmula va quedar "obsoleta" al cap de cinc anys, quan van fer el pas a programar companyies professionals, amb els obligats caixets, allotjament i dietes. Els primers cinc anys ho van fer amb taquilla inversa i ara ja funcionen amb un preu d’entrada fix. Enguany també es manté el servei de Furgoteca, que ofereix la possibilitat de fer un mos abans i després dels passis. Cada dia se’n fan cinc. Cal destacar que el cartell d’aquesta edició és obra de l’artista local Anna Novella i descriu a la perfecció l’esperit alegre i optimista de la iniciativa.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Empordà
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- Pedro Porro, a l'elit mundial des de Girona
- Maràngels, on la cuina es converteix en un 'vestit fet a mida
- L'aficionat més apassionat de la selecció espanyola és de Blanes
- Protestes veïnals per les trobades nocturnes de joves a la plaça Josep Pallach de Girona
- Necrològiques del 16 de juliol de 2026