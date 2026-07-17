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Un futur de geologies ambigües al Terracotta Museu

L'exposició d'Agustina Garrigou "Una llengua de sal" s’inaugura avui i es podrà veure fins al 4 d’agost

Agustina Garrigou.

Agustina Garrigou. / Cedida

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

L’artista franco-argentina Agustina Garrigou (Buenos Aires, 1985) presenta avui l’exposició Llengua de sal a l’espai La Peixera del Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà. La mostra, que podrà veure’s fins al 4 d’octubre, forma part del cicle d’exposicions temporals comissariat per l’Associació de Ceramistes de la Bisbal. Proposa una immersió entre realitat i ficció en l’espai que hi ha entre la superfície visible i els estrats de l’escorça terrestre, de manera que es planteja com una arqueologia del futur.

Amb peces que conformen un paisatge formes orgàniques i ambigües, textures erosionades i minerals irreconeixibles, Garrigou vol dur al públic a un temps encara per venir, ple de mons possibles i amb escultures que, en comptes de reproduir la natura, la reinventen i transformen. Tot plegat s’inscriu en una trajectòria molt vinculada al paisatge, especialment a través del pare de l’artista, geòleg que va traslladar aquesta passió a la filla.

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&quot;Blue Soda Fired Flat Potatoid&quot;, una de les peces exposades.

"Blue Soda Fired Flat Potatoid", una de les peces exposades. / Cedida

Garrigou va iniciar el treball amb ceràmica l’any 2010 i, des de llavors, ha participat en fires i biennals especialitzades a Hong Kong, Londres o París. També destaca la seva presència en la Cluj International Ceramics Biennale (Romania), el Salón Anual Internacional de Arte Cerámico de Argentina o la Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alòs, així com mostres individuals a Madrid i Barcelona o, ara, també a la Bisbal, on pot veure’s la seva investigació constant de textures, colors i formes.

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