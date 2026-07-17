Isaki Lacuesta filma a Banyoles l’autobiografia produïda per J. A. Bayona
El rodatge de la pel·lícula “El fons de l’estany” comença aquest dilluns a diferents localitzacions del centre i nord de la ciutat
Aquest dilluns comença a Banyoles el rodatge del film autobiogràfic d’Iñaki Lacuesta, El fons de l’estany, produït per Juan Antonio Bayona. La gravació s’allargarà fins al 14 d’agost, principalment en localitzacions al centre i nord de la ciutat, on comportarà restriccions d’aparcament i talls puntuals a la circulació de persones i vehicles. El director banyolí roda, doncs, a casa, un llargmetratge on abordarà la transició de la infància a l’adolescència a través d’escenes i records entre finals dels anys vuitanta i principis dels noranta.
El rodatge d’aquest dilluns tindrà lloc a la plaça Major i als carrers Muralla i Era de l’Abat, fet que comportarà que, durant tot el dia, no s’hi puguin estacionar vehicles i, mentre s’enregistrin les escenes, es talli el pas als vianants. Tampoc podrà accedir-se al carrer Hospital, entre Carrer Girona i Passatge Especiatus, ja que s’hi instal·larà l’equip tècnic i el material.
La següent jornada de gravació serà el proper dilluns, dia 27, amb les mateixes afectacions repetint-se al tram de carril bici davant de la Federació Catalana de Rem, el passeig Darder i el passeig Dalmau, fins a l’hotel l’Ast. El 28 de juliol l’activitat es concentrarà a la zona del Puig de Sant Martirià, el cementiri municipal i la zona de la pesquera Marimon, i en aquesta ocasió les restriccions s’estendran a la circulació de vehicles a la GI-5121, tallada tot el dia. Després d’una pausa dimecres, el rodatge es reprendrà dijous 30, a la pesquera La Carpa d’Or i al camí i carril bici que comunica la Draga amb la torre de rem, i divendres 31, vora l’Estany, a la zona de Can Morgat, tancant l’aparcament de l’església de Santa Maria de Porqueres.
Deu dies de rodatge l’agost
El mes d’agost hi haurà deu jornades de gravació. Hi haurà activitat els dies 3, 4 i 5; 6 i 7 (carrer Llibertat 196-198, Ronda Fortià i rec de Sant Martirià); 10 (estanyols del Vilar i de Montalt); 11 i 12 (Punta Freixenet i carrer Llibertat 212); 13 (Punta Freixenet, l’estanyol de l’església de Porqueres, el passeig paral·lel a l’Estany i interior de l’aigua); i 14 d’agost (Punta Freixenet).
Les restriccions en el moment de filmar les escenes haurien d’allargar-se entre dos i deu minuts, la durada prevista en què també es demanarà silenci a la zona.
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