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Jordi Roca converteix “El far del Sud” en gelat i en fa una versió electrònica

El Celler de Can Roca i Sopa de Cabra celebren així, plegats, els 40 anys de tots dos projectes

Vídeo: Jordi Roca converteix “El far del Sud” en gelat i en fa una versió electrònica

Vídeo: Jordi Roca converteix “El far del Sud” en gelat i en fa una versió electrònica

Cedida

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Molta i molta gent ha cantat, ha ballat i s’ha emocionat amb “El far del Sud”, però, fins ara, ningú se l’havia menjat. Jordi Roca ha fet que això deixi de ser un impossible convertint la mítica cançó de Sopa de Cabra en un gelat per celebrar, així, els 40 anys que compleixen tant El Celler de Can Roca com Sopa de Cabra. De fet, el pastisser, que també és Dj, s’ha atrevit, i tot, a fer una versió electrònica del tema.

El gelat és de llet de cabra amb melmelada de figa i aromatitzat amb fulla de figuera, i estarà disponible des d’aquest dissabte i fins a finals d’estiu a les botigues Rocambolesc de Girona i Barcelona. El producte es vendrà en forma d’unitats limitades.

Jordi Roca i Gerard Quinana amb el gelat creat.

Jordi Roca i Gerard Quintana amb el gelat creat. / Cedida

La versió electrònica del tema feta per Jordi Stone, alter-ego musical del pastisser, es publica avui sota el títol El Far del Sud 40. Gerard Quintana també hi ha participat gravant la veu a l’estudi. Roca ha emprat estris de cuina per generar alguns dels sons, fent servir, per exemple, una batedora o un ganivet tallant fruita, en un remix produït per BBKB.

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Tant El Celler de Can Roca com Sopa de Cabra celebren enguany el seu quarantè aniversari. El vincle entre els membres de la banda i del restaurant va més enllà perquè alguns es coneixen des que eren marrecs, com Joan Roca i Gerard Quintana, que van anar plegats a l’escola.

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