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L’Hora del Jazz portarà Irene Reig a Girona

El festival consolida la seva 36a edició amb una programació de 17 concerts arreu de Catalunya que passarà pel Sunset Jazz Club

Irene Reig

Irene Reig / Clara Ruiz

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Jana Coromines Costa

El Festival L’Hora del Jazz, que entre el 12 de setembre i el 17 d’octubre, celebrarà la seva 36a edició amb 17 concerts arreu de Catalunya, arribarà també enguany a Girona. El Sunset Jazz Club formarà part de la programació amb el concert d’Irene Reig Quartet, previst pel 27 de setembre

El festival, que també arribarà a municipis com Barcelona, Reus, Vilafranca del Penedès, Cambrils, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Bigues i Riells, Granollers, Lleida i Rubí, havia fet parada anteriorment a Olot, i aquesta vegada es mou a la capital de la província. L’espai, és clar, és idoni, perquè el Sunset Jazz Club és un dels referents del jazz a Girona.

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Després d’un 2025 molt positiu, en què l’esdeveniment va reunir prop de 3.000 assistents i va programar 16 concerts, aquest any, creix fins als 17 amb la participació de 65 artistes vinculats a diferents generacions de l’escena jazzística catalana. La programació s’enfoca en creacions pròpies i, fora de Girona, també inclou projectes com Avui ha vingut en John, dedicat al centenari de John Coltrane; l’àlbum Invencible, de DDM; Enllà, de Carola Ortiz Trio, o The Gathering, de Josy Botte & Giuseppe Campisi Quartet, entre altres propostes.

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