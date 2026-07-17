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Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals se sumen al Porta Ferrada

El festival completa la programació amb dues altres noves cites: la cantautora Júlia Colom i la Festassa KM0, amb Doctor Prats, Mama Dousha, Balkan Paradise Orchestra i dos artistes sorpresa

Fotografia de la nova incorporació al Festival, Ben Harper

Fotografia de la nova incorporació al Festival, Ben Harper / Cedida

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Jana Coromines Costa

La 64a edició del Porta Ferrada Occident anuncia les seves últimes incorporacions completant el cartell d’enguany. Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals, dos figures internacionals, entren com a caps de cartell al festival i són la incorporació més destacada. El festival també suma la cantautora mallorquina Júlia Colom i farà una “Festassa KM0” amb Doctor Prats, Mama Dousha, Balkan Paradise Orchestra i dos artistes sorpresa.

El 19 d’agost, al Guíxols Arena, tindrà lloc la nova vetllada protagonitzada per dos referents de la música internacional: Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals. Presentaran alguns dels grans himnes del funk, la música disco, el soul, el rock i el blues contemporani. Nile Rodgers, músic, compositor i productor, actuarà amb CHIC en un concert que repassarà alguns dels grans èxits de la seva trajectòria. Ben Harper, acompanyat de The Innocent Criminals, presentarà un directe que combina influències del rock, el folk, el blues, el reggae i el soul

El 17 d’agost, també el Guíxols Arena, acollirà la Festassa KM0, una proposta pensada per a tots els públics i amb referents actuals de la música catalana. Aquests seran: Doctor Prats, Mama Dousha, Balkan Paradise Orchestra i dos artistes sorpresa que seran desvelats pròximament. 

Finalment, una altra incorporació anunciada és Júlia Colom, una cantautora mallorquina que presentarà el seu espectacle musical, en què combina la tradició oral mediterrània, el folklore i sonoritats contemporànies. El concert tindrà lloc al Teatre Auditori Narcís Masferrer, de Sant Feliu de Guíxols, el dia 11 d’agost

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