Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals se sumen al Porta Ferrada
El festival completa la programació amb dues altres noves cites: la cantautora Júlia Colom i la Festassa KM0, amb Doctor Prats, Mama Dousha, Balkan Paradise Orchestra i dos artistes sorpresa
Jana Coromines Costa
La 64a edició del Porta Ferrada Occident anuncia les seves últimes incorporacions completant el cartell d’enguany. Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals, dos figures internacionals, entren com a caps de cartell al festival i són la incorporació més destacada. El festival també suma la cantautora mallorquina Júlia Colom i farà una “Festassa KM0” amb Doctor Prats, Mama Dousha, Balkan Paradise Orchestra i dos artistes sorpresa.
El 19 d’agost, al Guíxols Arena, tindrà lloc la nova vetllada protagonitzada per dos referents de la música internacional: Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals. Presentaran alguns dels grans himnes del funk, la música disco, el soul, el rock i el blues contemporani. Nile Rodgers, músic, compositor i productor, actuarà amb CHIC en un concert que repassarà alguns dels grans èxits de la seva trajectòria. Ben Harper, acompanyat de The Innocent Criminals, presentarà un directe que combina influències del rock, el folk, el blues, el reggae i el soul.
El 17 d’agost, també el Guíxols Arena, acollirà la Festassa KM0, una proposta pensada per a tots els públics i amb referents actuals de la música catalana. Aquests seran: Doctor Prats, Mama Dousha, Balkan Paradise Orchestra i dos artistes sorpresa que seran desvelats pròximament.
Finalment, una altra incorporació anunciada és Júlia Colom, una cantautora mallorquina que presentarà el seu espectacle musical, en què combina la tradició oral mediterrània, el folklore i sonoritats contemporànies. El concert tindrà lloc al Teatre Auditori Narcís Masferrer, de Sant Feliu de Guíxols, el dia 11 d’agost.
Jordi Savall, la cia. Antonio Gades, i el duet Angus & Julia Stone ja van obrir el Porta Ferrada el cap de setmana passat. Avui hi actuaran els guanyadors de cinc Grammy Snarky Puppy i demà serà el torn de Benjamin Clementine, polifacètic artista britànic.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Pedro Porro, a l'elit mundial des de Girona
- Maràngels, on la cuina es converteix en un 'vestit fet a mida
- L'aficionat més apassionat de la selecció espanyola és de Blanes
- Protestes veïnals per les trobades nocturnes de joves a la plaça Josep Pallach de Girona
- Necrològiques del 16 de juliol de 2026