La Bisbal, la capital del circ al carrer
La 31a edició del festival reuneix milers d’espectadors als carrers de la ciutat, amb més de 50 espectacles de circ contemporani i creació de proximitat
Jana Coromines Costa
La Bisbal d’Empordà viu un dels caps de setmana més intensos de l’any, amb la XXXI Fira de Circ al Carrer. Diferents espais de la ciutat s’han omplert de públic i, des de divendres, els carrers i places de la ciutat s’han convertit en un gran escenari a l’aire lliure. Ha comptat amb la participació de 46 companyies, les quals estan oferint prop d’una cinquantena d’espectacles per a tots els públics.
L’edició d’aquest any destaca especialment per les onze estrenes programades i pels tres projectes en procés de creació. La Fira s’ha consolidat com un projecte de suport al circ contemporani i a les noves propostes escèniques. Les companyies catalanes comparteixen cartell amb artistes internacionals, mentre nous llenguatges com el parkour també tenen presència en la programació.
La inauguració, divendres al vespre, va donar el tret de sortida amb l’espectacle «Trashpeze» de la companyia The Wise Fools, que va reunir nombrosos espectadors a l’esplanada del Camp de Futbol Pere Plaja. Durant la jornada de dissabte, la programació ha continuat amb actuacions de clown, acrobàcia, trapezi, malabars i circ visual repartides per diferents punts del municipi, també molt ben rebudes per part del públic assistent.
Entre les propostes més destacades hi ha «Gota», de Txema Muñoz; «Matri-monio», del Kolektiv Lapso Cirk; «AHÍ?», de Flying Pikmis; així com les actuacions de LaKalle i de la cia. LaBú Teatre, que combinen humor, tècnica i participació del públic. Així mantenen un espai actiu i interactiu.
A més dels espectacles, la Fira manté activitats paral·leles com els tallers de circ, el Fira Bar, la producció pròpia de cabaret i les trobades destinades als professionals del sector, reforçant el seu paper com un dels esdeveniments culturals més destacats de les comarques gironines i un espai de trobada entre creadors, companyies i públic.
La programació continuarà fins diumenge amb les darreres actuacions. Tot apunta que aquesta edició tornarà a confirmar la bona salut de la Fira, que any rere any es consolida com una cita imprescindible per als amants de les arts escèniques i del circ contemporani. Ara per ara, continua sent un dels esdeveniments culturals de referència del municipi i, també, del país.
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