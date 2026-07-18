El Festival Perelada obre el 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera i les veus d'Ermonela Jaho i Benjamin Bernheim
Hi van interpretar ceces i àries de Puccini, Verdi, Leoncavallo, Goulod, Cilea i Massenet
ACN
El Festival Perelada va obrir divendres a la nit l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Ermonela Jaho i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival va posar la lírica al centre, amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Peces i àries de Puccini, Verdi, Leoncavallo, Goulod, Cilea i Massenet es van elevar dins l'església del Carme en un viatge musical que va transitar des de la delicadesa continguda fins a la intensitat dramàtica.
L’actuació, amb l’acompanyament al piano de Marcos Madrigal, va incloure peces de Tosca, Werther, La rondine i Adriana Lecouvreur. El recital va acabar amb una escena de Manon, de Massenet, en què Jaho i Bernheim van compartir protagonisme en el duet final.
Segons Bernheim, l’objectiu del programa era construir un recital que combinés moments delicats amb altres d’espectaculars, mentre que Jaho ha destacat que la primera part, dedicada a l’òpera italiana, aporta més càrrega emocional, en contrast amb la delicadesa i el dramatisme del repertori francès.
40a edició
L’edició d’aquest 2026, que s’allargarà fins al 9 d’agost, commemora les quatre dècades de trajectòria del festival amb una programació que combina lírica, dansa, música de cambra i creació contemporània. Entre els noms més destacats hi figuren Bryn Terfel, Sarah Blanch, Jordi Savall i Sílvia Pérez Cruz, a més de les estrenes Diario di una madre, d’Alberto García Demestres, i Estètica i massacre, de Carles Prat.
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