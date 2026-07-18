Josefa Tolrà, l'artista que dibuixava en estat de trànsit, en una mostra a Olot
L'exposició a la Fundació Vayreda reivindica la trajectòria de la creadora catalana, pionera de l'art visionari a Europa.
Arnau Lara
La Fundació Vayreda inaugura avui (12 h) a Olot l'exposició dedicada a Josefa Tolrà, la mèdium i artista catalana més representativa de l’art visionari de la primera meitat del segle XX i una de les més inspiradores del panorama europeu. L'exposició, enmarcada en el nom de l'artista, reunirà, fins al 27 de setembre, una acurada selecció d'obres procedents del fons de la Fundació Josefa Tolrà – Art Visionari, que permetran comprendre com l'artista es va iniciar en el dibuix per superar la tristesa provocada per la pèrdua dels dos fills, un d'ells en un camp de concentració de la Segona Guerra Mundial. Mai va rebre formació artística, i no va ser fins aquell instant que va començar a interessar-s'hi.
Tolrà tenia 60 anys quan va començar el dol. Arran d'aquestes pèrdues va començar a connectar amb l'espiritualitat. L'artista, que deia sentir veus, va ser aconsellada per un amic entès de l'espiritualitat perquè es deixés guiar per aquestes veus i comencés a plasmar els missatges en escrits i dibuixos, base en la qual es fonamentava el seu art.
Segons Natalia Chocarro, directora artística de la Fundació Vayreda, "Josefa Tolrà és, sobretot, una creadora d’una extraordinària potència visual i conceptual, capaç de qüestionar les fronteres entre art i experiència espiritual". La protagonista de l'exposició, que utilitzava l'estat de trànsit com a motor artístic, mai va comercialitzar la seva obra. Tolrà mai es va considerar artista, sinó que es definia com una "col·laboradora mecànica" que complia una missió espiritual.
El cicle artístic sobre dones visionàries
El projecte s'integra en el cicle «Verònica. Dones visionàries», una iniciativa de la institució cultural destinada a reivindicar i donar visibilitat a trajectòries femenines amb una creació allunyada dels cànons convencionals. El cicle busca posar el focus en l'obra de dones que han explorat els límits entre la matèria, la intuïció i l’espiritualitat. La fundació va donar el tret de sortida del cicle amb l'artista Teresa Gancedo, va continuar amb Magda Bolumar, i ara troba en Tolrà un pilar fonamental.
L’exposició convida a descobrir un imaginari on dibuixos i escrits conformen una constel·lació de formes i intuïcions que desborda els límits de la representació convencional. Pilar Bonet, presidenta de la Fundació Josefa Tolrà ha valorat que "l'origen del seu art no és comercial ni pràctic, sinó espiritual i sanador, i és on resideix el valor de la seva obra".
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