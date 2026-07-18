Lluís Coloma i la seva banda mouen la Platja Gran de Platja d’Aro a ritme de boogie-woogie
La 29a edició del Nits de Jazz va viure divendres una gran festa amb l’actuació de Lluís Coloma & His Musical Troupe XXL
Jana Coromines Costa
El pianista barceloní Lluís Coloma va oferir divendres a la nit a les nits de Jazz de Platja d'Aro un repertori centrat en el blues, el boogie-woogie, el swing i el rhythm and blues, acompanyat d’una formació de 13 músics. També van comptar amb la participació del guitarrista de blues Kid Carlos com a convidat especial.
Lluís Coloma és un dels referents del blues i el boogie-woogie al nostre país, amb una trajectòria que l’ha portat a actuar en escenaris d’Europa, Àsia i els Estats Units. Per a l’actuació al Festival Nits de Jazz va estar acompanyat de His Musical Troupe XXL, una formació integrada per base rítmica, vents i cordes que reuneix un total de 13 músics.
El repertori es va centrar en els temes de l’àlbum Trip to Everywhere, en què es barregen el blues, el boogie-woogie, el jazz, el rock & roll i influències de la música clàssica i el country. Durant el concert també es van interpretar estàndarda del jazz com Bumble Boogie, inspirat en El vol del borinot de Rimski-Kórsakov, i Georgia on My Mind, popularitzada per Ray Charles.
El concert també va comptar amb la participació de Kid Carlos, considerat un dels guitarristes de blues més reconeguts a escala espanyola. Al llarg de la seva trajectòria ha fet gires pel Regne Unit i Europa, i ha col·laborat amb músics com Mike Vernon, Otis Grand, Kirk Fletcher, Philip Catherine i Carvin Jones.
L’actuació de Lluís Coloma ha estat el tercer concert del Nits de Jazz 2026, que es va inaugurar el 3 de juliol amb Namina & The Barbarians. El festival continuarà tots els divendres de juliol i agost, a les 23 h, a la Platja Gran de Platja d’Aro.
Subscriu-te per seguir llegint
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- ¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- Mor Domènec Espadalé, expresident de la Cambra de Girona i empresari garrotxí
- Necrològiques del 17 de juliol de 2026
- Els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per mar a les illes Medes, el cap de Creus i el litoral de l'Empordà