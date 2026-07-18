Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Moratòria botigues ciclismeLluc SalellasMort Domènec EspadaléJoel RocaProfessor TorroellaNaixements GironaAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Lluís Coloma i la seva banda mouen la Platja Gran de Platja d’Aro a ritme de boogie-woogie

La 29a edició del Nits de Jazz va viure divendres una gran festa amb l’actuació de Lluís Coloma & His Musical Troupe XXL

Lluís Coloma &amp; His Musical Troupe XXL al Nits de Jazz

Lluís Coloma & His Musical Troupe XXL al Nits de Jazz / Lluís Català

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jana Coromines Costa

Platja d'Aro

El pianista barceloní Lluís Coloma va oferir divendres a la nit a les nits de Jazz de Platja d'Aro un repertori centrat en el blues, el boogie-woogie, el swing i el rhythm and blues, acompanyat d’una formació de 13 músics. També van comptar amb la participació del guitarrista de blues Kid Carlos com a convidat especial.

Lluís Coloma és un dels referents del blues i el boogie-woogie al nostre país, amb una trajectòria que l’ha portat a actuar en escenaris d’Europa, Àsia i els Estats Units. Per a l’actuació al Festival Nits de Jazz va estar acompanyat de His Musical Troupe XXL, una formació integrada per base rítmica, vents i cordes que reuneix un total de 13 músics.

El repertori es va centrar en els temes de l’àlbum Trip to Everywhere, en què es barregen el blues, el boogie-woogie, el jazz, el rock & roll i influències de la música clàssica i el country. Durant el concert també es van interpretar estàndarda del jazz com Bumble Boogie, inspirat en El vol del borinot de Rimski-Kórsakov, i Georgia on My Mind, popularitzada per Ray Charles.

El concert també va comptar amb la participació de Kid Carlos, considerat un dels guitarristes de blues més reconeguts a escala espanyola. Al llarg de la seva trajectòria ha fet gires pel Regne Unit i Europa, i ha col·laborat amb músics com Mike Vernon, Otis Grand, Kirk Fletcher, Philip Catherine i Carvin Jones.

Notícies relacionades

L’actuació de Lluís Coloma ha estat el tercer concert del Nits de Jazz 2026, que es va inaugurar el 3 de juliol amb Namina & The Barbarians. El festival continuarà tots els divendres de juliol i agost, a les 23 h, a la Platja Gran de Platja d’Aro.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
  2. Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
  3. ¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
  4. Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
  5. L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
  6. Mor Domènec Espadalé, expresident de la Cambra de Girona i empresari garrotxí
  7. Necrològiques del 17 de juliol de 2026
  8. Els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per mar a les illes Medes, el cap de Creus i el litoral de l'Empordà

Lluís Coloma i la seva banda mouen la Platja Gran de Platja d’Aro a ritme de boogie-woogie

Lluís Coloma i la seva banda mouen la Platja Gran de Platja d’Aro a ritme de boogie-woogie

Moren dos soldats dels EUA en un atac de l'Iran a la base nord-americana de Jordània

Moren dos soldats dels EUA en un atac de l'Iran a la base nord-americana de Jordània

Mor als 30 anys la 'influencer' Laura Härtig durant la seva lluna de mel atropellada per un exesquiador professional

Mor als 30 anys la 'influencer' Laura Härtig durant la seva lluna de mel atropellada per un exesquiador professional

Arribar tard 63 vegades no sempre justifica l’acomiadament: la justícia obliga l’empresa a indemnitzar el treballador

Arribar tard 63 vegades no sempre justifica l’acomiadament: la justícia obliga l’empresa a indemnitzar el treballador

L'era Quique Álvarez comença amb empat (0-0)

L'era Quique Álvarez comença amb empat (0-0)

Les imatges del primer partit de pretemporada de Girona FC, contra el Al-Qadsiah

Les imatges del primer partit de pretemporada de Girona FC, contra el Al-Qadsiah

Ni pesto ni carbonara: aquestes són les salses de pasta més saludables del supermercat, segons l’OCU

Ni pesto ni carbonara: aquestes són les salses de pasta més saludables del supermercat, segons l’OCU

La Bisbal, la capital del circ al carrer

La Bisbal, la capital del circ al carrer
Tracking Pixel Contents