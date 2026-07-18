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El Recòndit tanca la sisena edició al Pla de l’Estany amb una vintena de concerts i 7.650 espectadors

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Ismael Serrano, Ramon Mirabet, La Nit de les Roses de Mishima, Joan Miquel Oliver i l’estrena de Max Navarro han estat alguns dels artistes que han format la programació d’aquest any

Mishima durant el seu concert al Festival El Recòndit

Mishima durant el seu concert al Festival El Recòndit / Xevi Planas

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Jana Coromines Costa

El Recòndit ha tancat aquest divendres la seva sisena edició, després d’haver estat programant una vintena de concerts des del mes de març als nou municipis menys poblats del Pla de l’Estany. Ho ha fet amb el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi a Riudellots de la Creu.

L’edició de 2026 ha posat fi amb 7.650 espectadors, una xifra que consolida el projecte i en confirma la seva implantació al territori. Pel que fa a la procedència del públic, en els concerts de pagament més del 40% dels assistents provenien del Pla de l’Estany i el 82,5% de les Comarques Gironines. En els concerts gratuïts aquests percentatges són encara més elevats, fet que evidencia la presència del festival al territori i, especialment, al Pla de l’Estany.

Un any més, el Recòndit ha apostat per espais naturals a l’aire lliure, concretament als nou municipis menys poblats de la comarca: Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls. En aquesta edició, la gastronomia local ha tingut, també, una forta presència. S’han ofert propostes gastronòmiques de km 0, amb formatges artesanals de Mas Alba, oli de Mas Auró, nous de Crespià i mel de Dolça Abella.

Programació artística edició 2026

En aquesta sisena edició, el Recòndit ha revalidat la seva aposta per una programació elèctrica d’alt nivell, combinant artistes referents catalans amb propostes emergents de gran futur i, també, de l’Estat, poc habituals als escenaris de les comarques gironines. El cartell ha inclòs artistes com Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Ismael Serrano, Ramon Mirabet, Maria Jaume, Maika Makovski i Andrés Suárez, entre d’altres.

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Diverses estrenes, formats únics i propostes sovint exclusives han aconseguit arribar a municipis de menys de 2.000 habitants. Es destaca La Nit de les Roses de Mishima; l’estrena de Max Navarro després del seu pas per "Operación Triunfo"; i les presentacions de disc d’artistes com Joan Miquel Oliver, Quartet Mèlt o Àlex Pérez.

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