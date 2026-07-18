Snarky Puppy actua a Porta Ferrada Occident davant d’un públic entregat
El festival aplega prop de 1.200 espectadors a l'Espai Port per assistir a una de les grans cites internacionals del moment
Jana Coromines Costa
Porta Ferrada Occident ha viscut aquest divendres un dels plats forts de la seva seixanta-quatrena edició amb l’actuació de Snarky Puppy, que ha ofert l’únic concert d’aquest estiu a Catalunya, amb prop de 1.200 espectadors a l’Espai Port.
La formació liderada pel baixista i compositor Michael League, guanyadora de cinc premis Grammy, ha presentat un directe marcat per la intensitat musical i la fusió de diferents estils musicals, com jazz, funk, soul, rhythm & blues i altres músiques del món, davant d’un públic que ha respost amb llargues ovacions al llarg de tota la vetllada.
Durant prop de dues hores, Snarky Puppy ha alternat peces del seu nou treball, Somni, amb composicions de diferents etapes de la seva trajectòria. Michael League, que viu des de fa anys a Molins de Rei, s'ha adreçat en diversos moments als assistents en català, un gest molt aplaudit. Ha explicat que el nou disc porta per títol Somni "per guanyar punts amb el públic català", abans d'assegurar que es tracta del treball més interessant que ha fet fins ara la banda. El concert també ha inclòs alguns dels temes més coneguts del repertori de Snarky Puppy, entre els quals What About Me.
Paral·lelament, el Village Estrella Damm, als Jardins del Monestir, ha continuat la seva programació gratuïta amb el concert de Carlota Flâneur, consolidant-se com un dels principals punts de trobada d’aquesta edició del festival.
El Festival Porta Ferrada Occident continuarà avui amb el debut del britànic Benjamin Clementine a Sant Feliu de Guíxols, mentre que el Village Estrella Damm acollirà l'actuació gratuïta de Javito.
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