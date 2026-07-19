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Benjamin Clementine combina música, poesia i performance al Porta Ferrada Occident

El músic britànic debuta al festival amb un concert íntim, carregat d’improvisació i complicitat amb el públic

Benjamin Clementine durant el seu concert al Festival Porta Ferrada Occident

Benjamin Clementine durant el seu concert al Festival Porta Ferrada Occident / Jordi Galderic Casademont

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Redacció

El Festival Porta Ferrada Occident ha acollit aquest dissabte el cantant Benjamin Clementine, que ha convertit l’Espai Port en un escenari de gran intensitat artística amb una proposta que ha combinat música, poesia i performance.

Vestit completament de negre, davant d'una escenografia blanca i minimalista, el músic britànic ha donat forma a un espectacle tant personal com imprevisible. El repertori, improvisat sobre la marxa, ha inclòs peces com Cornerstone, Condolence, Nemesis, I Won’t Complain i London, entre altres.

Des dels primers minuts, Clementine ha establert una relació directa amb el públic, convidant els assistents a cantar alguns versos amb ell. Un dels moments més destacats del concert ha arribat durant la interpretació de London, quan Clementine ha convidat el públic a cantar a cappella un dels versos mentre ell marcava el ritme amb palmades. Al llarg de l’actuació, el músic ha alternat aquests moments d’interpretació amb el públic amb la interpretació del seu repertori. El concert s’ha tancat amb els aplaudiments dels assistents, que han acomiadat l’artista al final de l’actuació.

Paral·lelament, el Village Estrella Damm, als Jardins del Monestir, ha continuat la seva programació gratuïta, amb el concert de Javito.

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Programació

El Festival Porta Ferrada Occident reprendrà la programació el divendres 24 de juliol amb l’actuació del cantant Israel Fernández. L’endemà, La Tania i María Arnal compartiran escenari a l’Espai Port en una vetllada protagonitzada per dues de les veus més personals de l’escena musical actual, mentre que el Village Estrella Damm continuarà oferint la seva programació gratuïta als Jardins del Monestir. Aquest segon cap de setmana es completarà diumenge amb el concert de Sopa de Cabra, una de les cites més esperades de la 64a edició del festival.

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Benjamin Clementine combina música, poesia i performance al Porta Ferrada Occident

Benjamin Clementine combina música, poesia i performance al Porta Ferrada Occident

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