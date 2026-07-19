L’11a edició de l’Europa Cantat Junior acaba amb una jornada amb més d’un miler d’infants i joves
L’Auditori de Girona acull la cloenda del festival de música i cant coral que ha reunit milers de joves cantaires d’arreu del món
Redacció DDG
De l’11 al 19 de juliol, Girona s’ha convertit en la capital europea del cant coral acollint 1.200 joves cantaires de 43 corals procedents de 12 països diferents. Aquest dissabte, els participants han presentat els últims concerts, en què els participants han presentat el resultat dels nou tallers internacionals elaborats durant el festival, han reunit prop de 2.400 espectadors en repartits en dues sessions a la Sala Simfònica de l’Auditori de Girona.
El festival, de caràcter itinerant i no competitiu, se celebra cada tres anys en una ciutat europea diferent, amb l'objectiu d'oferir a cantaires menors de 18 anys un espai de trobada on l'educació en el cant coral, l'intercanvi musical, la convivència i la descoberta del territori esdevenen els pilars fonamentals de l'experiència. Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) i membre del comitè local del festival valora que “És tot un orgull. L'Europa Cantat Junior és molt més que un festival: crea vincles, trenca barreres i ofereix als joves una experiència que els acompanyarà tota la vida".
Els concerts finals: un viatge musical arreu del món
Els Final Concerts de l'Europa Cantat Junior 2026 han ofert un recorregut per la riquesa i la diversitat del cant coral internacional.
La sessió del matí ha començat amb l’actuació All Shades of Blue, dirigida per Janete Costa; ha continuat amb Tales from the South, de Pieter Bezuidenhout, de sud-àfrica; després, Beyond the Beat, a càrrec de Başak Doğan, combinant pop, jazz i música d’arrel; i, finalment, Glow and Flow, dirigida per Tadeja Vulc, ha culminat la vetllada amb un homenatge al repertori coral eslovè.
A la tarda ha estat el torn d'Iberian Folk Songs, de Montserrat Meneses, actuació centrada en el patrimoni musical de la península Ibèrica; Voices in Motion, dirigida per Marleen De Boo; New Catalan Voices, d'Oriol Castanyer, dedicada a la nova creació coral catalana; Brazilian Popular Choir, amb Federico Trindade, una immersió corporal i sonora en la música popular brasilera; i, per acabar, And the Land Sang Back, sota la direcció de Carrie Tennant.
Les 43 corals de l’Europa Cantat Junior Girona
L’Europa Cantat Junior 2026 ha comptat amb un total de 43 corals participants arribades de 12 països diferents: Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Estònia, França, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Suïssa, Xipre i Xina.
Com a territori amfitrió, Catalunya ha tingut una presència especialment destacada en aquesta edició, amb la participació de 20 corals procedents d’arreu del país: Cor Allegro i Cor Jove del Conservatori de Girona (Girona), Cor Infantil de l’Orfeó Català (Barcelona), Cor Infantil Escola-Niu de Castellterçol (Castellterçol), Cor Infantil Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès), Cor Jove del CEM Terrassa (Terrassa), Cor Tiamat (Arenys de Mar), Coral Gymúsic (Barcelona), Coral Infantil Els Matiners (L’Hospitalet de Llobregat), Coral Infantil Gatzara (Igualada), Coral Infantil l’Espinguet (Vilafranca del Penedès), Coral Infantil Mestre Güell (Tàrrega), Coral Infantil Nova Cervera (Cervera), Coral Shalom (Lleida), Coral Infantil Rossinyols (Llorenç del Penedès), Cors Alegres (Valls), El Petit Estel (El Vendrell), Grup Vocal Noies (Torredembarra), La Ballesta (Callús), La Bombeta Màgica (Santa Margarida i els Monjos) i Coral Infantil Cantarelus (La Riera de Gaià).
La representació estatal s’ha completat amb 5 corals més del País Valencià i Galícia: Cantemus Jovenes (Orba), Coro EnHarmonía (O Carballiño), Orfeó Valencià Infantil – Coral Corremon (València), Orfeó Valencià Infantil – Coral Gatapata (València) i Pequeños Cantores de Valencia (València).
Finalment, pel que fa a la participació internacional, el festival ha sumat 18 corals procedents de l’estranger: Carmina (Anvers), Jongerenkoor Jokobeau (Koksijde), Les Pastoureaux (Waterloo), Sjaloom (Waregem), Schwoeng! (Roeselare), Jugendkammerchor Clara Schumann (Berlín), Opernkinderchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund (Dortmund), La Cigale de Lyon (Lió), Mik’ados (Lió), EigenWijs (Naaldwijk), Jeugdkoor Cantarella – Limburgse Koorschool (Beek i Maastricht), Aarhus Pigekor (Aarhus), Music Makers Zürich Kantichor (Zuric), Nicosia Youth Choir (Nicòsia), Piccoli Cantori di Torino (Torí), Rocca al Mare Kooli lastekoor (Tallinn), Vox Luminis (Braga) i SWAN Academy Children’s Choir (Hong Kong).
Avui, diumenge 19 de juliol, totes les corals participants emprenen el viatge de retorn als seus països d'origen.
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