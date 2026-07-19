Mas de Torrent acull l’exposició “CRU. Los ayudantes de la materia”
Del 5 de juliol al 30 d’agost, el Taller de Mas de Torrent acull una exposició comissariada per Thaïs Botinas que reuneix, per primera vegada, l’escultor japonès Hiroshi Kitamura i l’artista tèxtil mallorquina Adriana Meunié
Jana Coromines Costa
Mas de Torrent reforça, aquest estiu, la seva aposta per la cultura amb CRU. Los ayudantes de la materia, una exposició d’art contemporani. Aquesta es podrà visitar del 5 de juliol al 30 d’agost, a El Taller, l’espai expositiu de l’hotel dedicat a projectes artístics vinculats al paisatge, el territori i la creació contemporània.
La mostra, impulsada per Thaïs Botinas, presenta, per primera vegada, un diàleg entre les obres de Hiroshi Kitamura i Adriana Meunié. Ambdós artistes treballen amb materials naturals i comparteixen un mateix ideal: entendre la matèria com a protagonista del procés creatiu. Utilitzen fusta recuperada, llana verge, espart, càrritx, ràfia i altres fibres naturals, respectant-ne les vetes, textures i memòria.
D’una banda, Hiroshi Kitamura, nascut a Hokkaido (Japó), treballa principalment amb fustes recuperades, explorant la memòria que contenen els materials i la seva transformació constant.
D’altra banda, la mallorquina Adriana Meunié desenvolupa una investigació artística basada en fibres naturals com la llana, l’espart, el càrritx o la ràfia. Després d’iniciar-se en el disseny de moda, s’ha orientat cap al tapís escultòric, on combina artesania, paisatge i natura.
Tot i això, tant Kitamura com Meunié situen l’artista en segon pla, considerant-lo com un “ajudant de la matèria”, i deixant que siguin les propietats de cada material les que guiïn el procés creatiu. El resultat són obres que reivindiquen la bellesa de la imperfecció, el pas del temps i la relació respectuosa amb els recursos naturals.
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