La Volta deixarà de gestionar el projecte cultural de Sant Narcís a finals d'any
L'associació no es presentarà al nou concurs, una dècada després, per la falta de suport de l'Ajuntament
L’Associació Cultural La Volta deixarà de gestionar el projecte artístic i comunitari que des de fa més d’una dècada desenvolupa al barri de Sant Narcís. L’entitat ha decidit no presentar-se al pròxim concurs de l’Ajuntament de Girona, previst per al 2027, després d’anys de desgast, dificultats administratives i una sensació creixent de falta d’interlocució i de suport polític. La decisió es va prendre ja fa temps, tot i que l’associació ha continuat treballant durant el trienni vigent i preveu fer-la pública formalment al setembre. Una medalla més per al titular municipal de Cultura, Quim Ayats.
“Els motius són múltiples i variats, però hi ha un cansament molt important de l’equip”, explica Montserrat Moliner, gestora de La Volta. L’entitat considera que l’Ajuntament no ha assumit el projecte com una aposta estratègica de ciutat ni ha garantit unes condicions que en permetin la continuïtat. “No ens hem sentit ben tractades. Després tothom es posa les medalles i parla del projecte, però no hi ha una mirada política clara”, lamenta.
Llarg recorregut
La Volta va néixer el 2014, en un moment en què Sant Narcís arrossegava els efectes de les obres del tren d’alta velocitat i l’Ajuntament buscava fórmules per dinamitzar el barri. El projecte va sorgir a proposta de l’aleshores directora del Bòlit, Carme Sais, en el marc d’un programa europeu, i en els primers anys va ser impulsat per membres de l’Associació FANG, amb Joanot Cortès, Marta Sureda i Gal·la Miserachs al capdavant.
Quan la relació amb el Bòlit es va trencar, entre el 2017 i el 2018, es va crear l’Associació Cultural La Volta per protegir el projecte i garantir-ne la continuïtat. Va ser aleshores quan es va reformular el model inicial, basat sobretot en un mercat mensual, i es van consolidar les Jornades Voltaiques, els tallers, les exposicions, els programes educatius i els projectes comunitaris.
Actualment, La Volta funciona com una plataforma de suport a artistes, artesans i creadors, als quals acompanya en la professionalització i la promoció dels seus projectes. També impulsa activitats obertes al barri, tallers, exposicions i quatre grans jornades anuals dedicades a l’art i l’artesania, la sostenibilitat, la il·lustració i el disseny de producte.
Moliner defensa que un dels principals valors del projecte ha estat la seva capacitat d’arrelament. “Hem lluitat contra la gentrificació i hem posat el projecte al servei dels veïns perquè poguessin tirar endavant iniciatives del barri”, assegura. Aquesta vocació comunitària es va fer especialment visible durant la pandèmia, quan La Volta va mantenir les activitats amb controls sanitaris estrictes i va esdevenir un dels pocs espais on els artesans podien continuar mostrant i venent els seus productes.
Fent barri
Entre els projectes sorgits d’aquesta feina hi ha La Incòmoda i Menja’t Sant Narcís, una iniciativa d’horta urbana impulsada en col·laboració amb el centre cívic i l’àrea de Sostenibilitat. “Hem generat comunitat. No es pot plantejar un concurs perquè hi aterri algú que no entengui el context ni la complexitat del barri”, adverteix Moliner.
L’entitat critica especialment el model de concurs municipal, que garanteix una partida per tres anys però obliga els equips a passar periòdicament per processos de concurrència competitiva. Segons Moliner, cada convocatòria ha comportat canvis en les normes i períodes d’incertesa que han dificultat la continuïtat del projecte. “Cada vegada que hem de passar un concurs hi ha un any en blanc. La part administrativa posa pals a les rodes i ningú ens explica amb prou detall com hem de sostenir-nos”, afirma. La subvenció municipal actual per al trienni que s'acaba és de 57.500 euros anuals durant tres anys (una mitjana que fa la pròpia associació perquè els ingressos li arriben de més a menys), només 500 euros més per exercici que en l’anterior etapa.
Escàs suport municipal
La Volta denuncia que l’aportació municipal ha anat perdent pes en el conjunt del pressupost. Si el 2017 representava prop del 93% dels recursos del projecte, actualment equival aproximadament a un 32%. La resta s’ha hagut d’aconseguir a través de subvencions de la Diputació de Girona, la Generalitat i altres organismes. El problema, segons Moliner, és que moltes d’aquestes ajudes estan destinades exclusivament a activitats i no permeten cobrir estructura, salaris o estabilitat de l’equip.
“Fa anys que a cada memòria econòmica avisem que La Volta té un topall i que no tenim manera d’estabilitzar l’equip”, explica. També critica els retards en la resolució i el pagament de les subvencions municipals, que en alguns casos obliguen l’entitat a sostenir durant mesos el projecte sense haver cobrat els recursos previstos. La gestora recorda que quan un projecte arriba als deu anys cal decidir si realment es considera útil per a les polítiques públiques. “Després de deu anys ja ho has posat tot. Si la realitat no canvia i no hi ha una creença ferma que això és vàlid i necessari, arriba un moment que ja no pots continuar”.
L’associació va intentar trobar un relleu que assumís la gestió, però la proposta que va sortir "no era sòlida ni solvent". Paral·lelament, també ha perdut dos dels espais privats que ocupava, en lloguer, després que els propietaris en reclamessin la recuperació. Quan abandoni el projecte, només quedarà la casa de titularitat municipal, un immoble que des del 2018 espera la rehabilitació de la planta superior. La Volta reclama que aquest espai es mantingui per a usos comunitaris i que Sant Narcís continuï disposant d’un projecte cultural arrelat al territori. “És crucial que la casa quedi per al barri. Sant Narcís necessita algun projecte que entengui què s’ha construït aquí i que no comenci de zero”, conclou Moliner.
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