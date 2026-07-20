Can Trona celebra una dècada amb més de 76.000 usuaris i nous projectes
El Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas planteja la creació d'una biblioteca especialitzada o una exposició permanent
Can Trona, el Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, va celebrar divendres el seu desè aniversari superant la xifra dels 76.000 usuaris. Des de la seva obertura l’any 2016, el projecte, que treballa per connectar cultura, patrimoni, coneixement i territori, ofereix activitats i serveis i impulsa iniciatives diverses per atraure públic local i d’arreu. Ara projecta ampliar la seva tasca divulgativa amb la creació d'una biblioteca o una exposició permanent.
La celebració del desè aniversari va ser en un acte en què Lluís Amat, impulsor de Can Trona i actual regidor de Cultura i Educació, va destacar com «des del primer moment vam tenir molt clar aquest binomi de natura i cultura». Amat, que era fora del país, va intervenir de forma telemàtica. Tant ell com altres de les personalitats presents van recordar els inicis del projecte. En aquesta línia, Xevi Collell, primer director de Can Trona, va fer un discurs repassant els primers passos del Centre, mentre l’actual directora, Laura Canalias, va fer balanç dels darrers anys i va compartir les principals línies de futur amb què es treballa.
Els objectius per a la nova etapa de Can Trona s’orienten a reforçar el seu paper com a referent cultural i de coneixement del territori a la Vall d’en Bas. Es projecta la creació d’una biblioteca especialitzada, la renovació dels espais expositius per fer una mostra permanent, i la incorporació de noves propostes vinculades a la gastronomia i al producte local. Tot, mantenint l’espai obert a la ciutadania, ja que, com va afirmar la directora, «Can Trona ha crescut gràcies a la implicació de moltes persones i entitats, i aquestes noves línies de treball ens han de permetre continuar fent de Can Trona un lloc viu, de trobada i de generació de coneixement».
L’actuació del Cor de Dones de la Vall va tancar l’acte, en què també es va fer una activitat participativa amb la creació d'un mural commemoratiu.
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