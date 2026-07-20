La Fira de Circ al Carrer reuneix 22.000 persones a la Bisbal
La 31a edició supera la calor i consolida l’aposta per la nova creació amb l’estrena de 12 espectacles
La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà va fer front a la calor reunint més de 22.000 persones de divendres a diumenge. Carrers i places, com ja és tradició, van convertir-se en l’escenari de la cinquantena d’espectacles oferts per 46 companyies i artistes en una 31a edició marcada per l’aposta per les noves creacions. L’estrena de fins a dotze produccions respon a la voluntat de reforçar-se com a espai d’exhibició i impuls de nous projectes del món del circ.
«Estem molt contents perquè, malgrat la calor intensa que hem viscut aquests dies, el públic ha tornat a demostrar una fidelitat extraordinària. La Bisbal s'ha convertit novament en una ciutat de circ, amb places plenes i una resposta molt positiva a tota la programació», destaca Eva Gasull. La portaveu de l'organització també va remarcar que «les estrenes han tingut una acollida magnífica i això ens consolida com un espai de referència per a la creació contemporània. Cada vegada són més les companyies que volen estrenar els seus espectacles a la Bisbal, i això és un motiu d'orgull i una responsabilitat per continuar treballant en aquesta línia».
La programació ha convençut amb bons aforaments tant en les propostes de circ contemporani, més arriscades, com en els espectacles familiars o consolidats. Tot plegat per gaudir, sorprendre’s, al·lucinar i riure de valent amb formats aeris, de malabars, clown, trapezis i molt més, perquè, a banda dels espectacles, la Fira de Circ també tracta dels tallers amb què el públic, sobretot més jove però també ja gran, pot posar-se en el paper de l’artista i aprendre a fer circ. La jornada professional o les residències artístiques han estat algunes de les propostes dirigides als professionals del sector.
Premi Lola Casademont
Els espectadors també són partícips com a jurat del Premi del Públic Lola Casademont, que recorda la tècnica de Cultura de l'Ajuntament i figura clau del festival, en què escullen el seu espectacle preferit. Enguany ha sigut Gota, de Txema Muñoz, proposta de clown i màgia sense paraules en què unes gotes imaginàries van generar ritmes i una coreografia plena de fantasia on tota mena d’objectes, des de culleres fins a monedes que es movien soles, van aparèixer de les mànigues de l’artista.
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