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La Fira de Circ al Carrer reuneix 22.000 persones a la Bisbal

La 31a edició supera la calor i consolida l’aposta per la nova creació amb l’estrena de 12 espectacles

Clowns, malabaristes i trapezistes omplen la Bisbal a la Fira del Circ al Carrer

Clowns, malabaristes i trapezistes omplen la Bisbal a la Fira del Circ al Carrer

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Clowns, malabaristes i trapezistes omplen la Bisbal a la Fira del Circ al Carrer /

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

La Bisbal d'Empordà

La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà va fer front a la calor reunint més de 22.000 persones de divendres a diumenge. Carrers i places, com ja és tradició, van convertir-se en l’escenari de la cinquantena d’espectacles oferts per 46 companyies i artistes en una 31a edició marcada per l’aposta per les noves creacions. L’estrena de fins a dotze produccions respon a la voluntat de reforçar-se com a espai d’exhibició i impuls de nous projectes del món del circ.

«Estem molt contents perquè, malgrat la calor intensa que hem viscut aquests dies, el públic ha tornat a demostrar una fidelitat extraordinària. La Bisbal s'ha convertit novament en una ciutat de circ, amb places plenes i una resposta molt positiva a tota la programació», destaca Eva Gasull. La portaveu de l'organització també va remarcar que «les estrenes han tingut una acollida magnífica i això ens consolida com un espai de referència per a la creació contemporània. Cada vegada són més les companyies que volen estrenar els seus espectacles a la Bisbal, i això és un motiu d'orgull i una responsabilitat per continuar treballant en aquesta línia».

El públic va fer part dels tallers de circ.

El públic va fer part dels tallers de circ. / Aniol Resclosa

La programació ha convençut amb bons aforaments tant en les propostes de circ contemporani, més arriscades, com en els espectacles familiars o consolidats. Tot plegat per gaudir, sorprendre’s, al·lucinar i riure de valent amb formats aeris, de malabars, clown, trapezis i molt més, perquè, a banda dels espectacles, la Fira de Circ també tracta dels tallers amb què el públic, sobretot més jove però també ja gran, pot posar-se en el paper de l’artista i aprendre a fer circ. La jornada professional o les residències artístiques han estat algunes de les propostes dirigides als professionals del sector.

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