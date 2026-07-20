Una mostra de fotoperiodistes de Palestina i Cisjordània commou Girona
L’associació «Aturem les Guerres» impulsa una exposició al Centre cívic de l’Eixample que recull una quarantena d’imatges i testimonis visuals per sensibilitzar les conseqüències de la guerra
Jana Coromines Costa
El local social de l’Eixample de Girona acull, fins al 28 de juliol, l’exposició fotogràfica Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls. Aquesta és una mostra que reuneix fotografies instantànies captades per vuit fotoperiodistes de Palestina i Cisjordània entre els anys 2023 i 2025. Amb aquesta iniciativa es pretén apropar als visitants la realitat quotidiana que viuen els habitants de Gaza, a través de la mirada de periodistes professionals que documenten i fan arribar el conflicte del seu territori.
L’exposició, que pot veure’s sempre que el local social sigui obert, va ser impulsada per Aturem les Guerres i Agnès Juste, periodista que va contactar amb diversos fotoperiodistes palestins i cisjordans perquè compartissin fotografies i testimonis. Tot i rebre un centenar d’imatges, l’associació de Girona n’ha seleccionat una quarantena, deixant fora les fotografies més dures. Després d’haver-ne fet la tria, n’hi ha algunes que tracten més sobre la quotidianitat, d’altres sobre el dolor, la infermeria o els infants, però totes amb la mateixa finalitat d’apropar el públic a una realitat sovint desconeguda.
Imma Casanova, membre d’Aturem les Guerres, explica que l’objectiu principal és «mostrar l’absurditat i la duresa de les guerres i, també, el patiment que comporten». A més, «la mostra vol conscienciar a la ciutadania perquè no només ens commogui el que passa, sinó que ens porti a actuar», i insisteix que «els conflictes actuals no són una realitat llunyana, perquè vivim en un món totalment interconnectat».
Amb el títol Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, pretenen resumir com està fet el projecte. «Les càmeres d’aquests fotoperiodistes es converteixen en els nostres ulls perquè puguem veure de primera mà aquesta realitat», explica Casanova.
Les fotografies recollides també busquen oferir una perspectiva diferent de la que normalment arriba a través de les xarxes socials. «Sabem que aquestes imatges no estan manipulades i que estan fetes per professionals que viuen allà. És el seu punt de vista i la realitat que volen explicar», comenta Casanova. A més, cada fotografia conté una breu presentació del succés i de cadascun dels fotoperiodistes participants.
Des d’Aturem les Guerres consideren que aquestes iniciatives tenen un impacte directe sobre els mateixos autors de les fotografies. «El fet que les seves imatges es mostrin en altres països senten que no estan sols. És una oportunitat de sentir-se acompanyats i escoltats, i de fer arribar el seu drama de primera mà», afirma Miquel Güell, representant de la Plataforma Aturem les guerres de Girona.
El grup porta a terme altres activitats per sensibilitzar a la ciutadania. Cada dimecres a les 19 h organitza una concentració davant de l’Ajuntament, a més d’impulsar campanyes de conscienciació i altres accions contra els conflictes armats.
Pel que fa a la resposta del públic, Casanova explica que encara és aviat per fer-ne un balanç definitiu, tot i que destaca la gran assistència durant el dia de la inauguració, a finals de juny. «Ens va sorprendre que hi hagués persones que no formaven part del nostre entorn habitual; probablement eren veïns del barri que es van interessar per la proposta», comenta. Tanmateix, reconeix que el local social de l’Eixample no és un espai amb una gran afluència de visitants. «N’érem conscients. Vam demanar altres espais, com la Biblioteca Carles Rahola, però ja estaven ocupats. Tot i això, vam preferir fer-ho aquí perquè la iniciativa tingués, almenys, un mínim ressò. L’important era la intenció i començar a posar el projecte en marxa», afirma.
Més enllà de documentar la realitat de Gaza, l’exposició vol obrir un espai de reflexió sobre el que suposen els conflictes armats i la importància del fotoperiodisme en casos com aquests.
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