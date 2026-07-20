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El rodatge d’"Enredados" comença avui a Girona

El Barri Vell de Girona inicia avui el rodatge de la pel·lícula de Disney

Afectacions pel rodatge d'&quot;Enredados&quot; al Barri Vell

Afectacions pel rodatge d'"Enredados" al Barri Vell / David Aparicio

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Redacció DdG

Després de diversos dies de preparatius i del muntatge dels decorats, avui, dilluns, comença al Barri Vell de Girona el rodatge de la nova adaptació d’Enredados, de Disney.

La filmació comportarà afectacions en diversos espais del centre històric. A les escales de la Catedral s’han habilitat carrils laterals de pujada i baixada, mentre que la part central està ocupada pel muntatge del decorat. A més, les visites culturals a la Catedral estaran tancades els dies 22, 23, 24 i 27 de juliol.

Al passeig Arqueològic també hi ha diversos muntatges i es preveuen canvis els dies 20, 28 i 29 de juliol. A més, es vol convertir el pàrquing del camí de la Font de l’Abat, davant del König de Fontajau, en el camp base de la producció fins al 6 d’agost.

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El rodatge ha arribat tot just un mes després de la gravació de la sèrie Tomb Raider al Barri Vell, que també va comportar restriccions de mobilitat i d’accés en diferents punts del centre històric.

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