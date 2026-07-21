El Festival de Sitges comptarà amb les noves propostes de Nicolas Winding, Hanna Bergholm, Léa Mysius i Yeon Sang-ho
La 59a edició posarà el centre el cinquantè aniversari de 'Carrie' i '¿Quién puede matar a un niño?'
El Festival de Sitges 2026 comptarà amb les noves propostes de Nicolas Winding, Hanna Bergholm, Léa Mysius, Yeon Sang-ho, Adrian Chiarella, Lotfy Nathan o Takashi Shimizu. La 59a edició del certamen dedicat al cinema fantàstic – que se celebrarà del 8 al 18 d’octubre - posarà al centre el cinquantè aniversari de les pel·lícules ‘Carrie’ i ‘Quién puede matar a un niño?’, i destacarà també altres clàssics del gènere com ‘Scanners’, ‘The Devils’, ‘Tesis’ o ‘King Kong’. Tot plegat en una edició que es caracteritzarà per una important presència femenina encapçalant diverses de les produccions i també una elevada participació amb prop de 3.800 títols rebuts entre llargmetratges i curtmetratges d’arreu del món.
El director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala, i la directora de la Fundació, Mònica García i Massagué, han presentat aquest dilluns alguns dels títols que es podran veure a la nova edició de l’esperat certamen de cinema fantàstica, que desembarcarà un any més del 8 al 18 d’octubre a Sitges amb propostes d’escena nacional i internacional. La programació es completarà amb la recuperació de grans clàssics, una incursió del fantàstic asiàtic i un homenatge al cinema espanyol.
Enguany el festival posarà el focus en la pel·lícula de ‘Carrie’, el film dirigit per Brian De Palma i basat en l’exitosa novel·la de Stephen King, que celebra el seu cinquantè aniversari i que protagonitza també el cartell d’enguany. La cita presenta una nova restauració en 4K d’aquesta obra cinematogràfica que comparteix rellevància amb un altre títol: ‘Quién puede matar a un niño?’, el segon ‘leitmotiv’ d’aquesta edició.
Es tracta d’un dels clàssics indiscutibles del cinema espanyol signat per Narciso Ibáñez Serrador, que explora la pèrdua de la innocència a través de la venjança col·lectiva. De fet, en el cas de ‘Carrie’, torna a Sitges per partida doble, ja que s’adapta per primera vegada com a sèrie de televisió amb Mike Flanagan al capdavant, el públic de Sitges tindrà l’oportunitat de veure el primer episodi.
‘Scanners’ de David Cronenberd, ‘The Devils’ de Ken Russell i protagonitzada per Oliver Reed i Vanessa Redgrave, ‘Tesis’ d’Alejandro Aménabar, ‘Cannibal Holocaust’ de Ruggero Deodato i ‘King Kong’ de John Guillermin i Dino De Laurentiis, seran altres clàssics que arribaran remasteritzats en 4K a les pantalles del festival.
Una selecció diversa i heterodoxa
Arribada directament de Canes després del seu pas per Sundance, ‘Leviticus’, del cineasta australià Adrian Chiarella, serà una de les pel·lícules que es podran veure al festival. També ‘Her private hell’ del reconegut director danès Nicolas Winding i ‘Kill me’ de Peter Warren, que debuta en el llargmetratge amb una comèdia negra que combina seducció, misteri i supervivència.
‘Sanguine’, òpera prima de la cineasta Marion Le Coroller i ‘Hungry’ de James Nunn seran altres títols presents que ja s’han anunciat. La directora finlandesa Hanna Bergholm presentarà ‘Nightborn’, un inquietant folk d’horror que converteix la maternitat en un malson i ‘Drag’, debut de Raviv (Ricky) Ullman i Grec Yagolnitzer, combina thriller i comèdia negra en un robatori fallit.
També es podrà veure ‘The birthday party’, el nou treball de Léa Mysius, presentat a Canes, mentre que Lotfy Nathan oferirà ‘The Carpenter’s’, una inquietant reinterpretació dels relats bíblics protagonitzada per Nicolas Cage. ‘The end of it’ de Maria Martínez Bayona, per la seva banda, reimagina un futur en què la mort és opcional.
El director francès Guillaume Canet presentarà ‘Karma’, un thriller psicològic sobre la culpa, mentre que ‘Victorian psycho’ de Zachary Wigon adapta la novel·la de Virginia Feito en una combinació de terror gòtic i humor. La directora Meredith Alloway presentarà ‘Forbidden fruits’ i el director Dave Boyle ‘Never after dark’.
D’altra banda, després de l’èxit mundial de la primera entrega, Carles Torrens torna a dirigir ‘Apocalipsi Z: Parte II’, basada en la saga literària de Manel Loureiro, una seqüela que amplia el seu univers postapocalíptic amb més acció i una història coral que reprèn la lluita per la supervivència en un món devastat per un virus letal.
El fantàstic asiàtic, més viu que mai
Les propostes provinents del continent asiàtic trepitgen un any més amb força, per exemple, amb l’arribada de ‘Colony’, el nou film del sud-coreà Yeon Sang-ho, un thriller que arrenca quan un virus s’escampa durant una conferència de biotecnologia. Per la banda, Joko Anwar signa ‘Ghost in the cell’, una barreja de terror, acció i humor negre.
Lee Sang-min debuta amb ‘Salmokji: whispering water’ i el sud-coreà Yeom Ji-ho porta a Sitges el remake de l’espanyola ‘Los ojos de Júlia’. D’altra banda, el director japonès referent en horror Takashi Shimizu signa ‘The mouths’ que parla de cos i paraula en un espai de tensió entre desig, violència i identitat.
El mestre japonès Kiyoshi Kurosawa aposta per ‘Kokurojo: The samurai and the prisoner’, la seva primera incursió en el cinema de samurais, i el documental ‘The origin of ultraman’, dirigit per Yutaka Nakamura i Kazuki Yoshida recorrerà la història i el llegat d’un dels grans mites de la cultural popular japonesa.
Prop de 3.800 pel·lícules rebudes
En l’edició d’enguany el festival ha rebut prop de 3.800 pel·lícules entre llargmetratges i curtmetratges, enviades per plataformes, distribuïdores i productores d’arreu del món. “Un rècord de propostes” segons Sala, que reivindica la gran quantitat de “material interessant” que els han fet arribar. “Tot això fa que anem una mica més lents en la selecció, perquè hi ha molt per veure”. D’altra banda, ha reivindicat la importància d’una gran presència de dones al capdavant de moltes de les pel·lícules de les diverses seccions del festival.
Publicacions
En el marc del Festival de Sitges es presentarà la publicació ‘Horror girls Amèrica Llatina’, una nova entrega de la col·lecció de recerca impulsada pel programa WomanInFan. Un volum que recupera i reivindica la contribució de les cineastes al desenvolupament del cinema fantàstic llatinoamericà. Així mateix, es publicarà ‘La mente indómita. Poderes psíquicos, paranoia y cine fantástico’, un volum coordinat per Àngel Sala i Jordi Sánchez-Navarro.
El Retiro encara en rehabilitació
Finalment, la 59a novena edició del festival no disposarà de l’espai El Retiro entre les seves seus, ja que l’equipament continua immers en un important procés de rehabilitació per adequar-lo a les normatives vigents d’accessibilitat i seguretat, alhora que es recupera l’estètica original del teatre noucentista inaugurat el 1916.
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