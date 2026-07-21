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La Fundació Metalquímia impulsa un tribut al mar en benefici de “Ningú sense llar”

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya oferirà el 28 de novembre un concert solidari amb Càritas en què participaran Beth, Mariona Escoda, Samantha, Joan Garrido i Arjau

El cartell del concert solidari Mare Mundi 2026

El cartell del concert solidari Mare Mundi 2026 / Cedida

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Redacció

Redacció

El concert solidari Mare Mundi. Tribut al mar arribarà el 28 de novembre a l’Auditori de Girona de la mà de la Fundació Metalquímia. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya s’aliarà amb Beth, Mariona Escoda, Samantha, Joan Garrido i Arjau en una proposta en benefici de la campanya “Ningú sense llar”, promoguda per Càritas. Així, la recaptació es destinarà als projectes d'habitatge i acompanyament social de l’entitat. El disc de l'espectacle va guanyar el Premi Enderrock a Millor Disc de Clàssica en la votació popular.

Josep Lagares, vicepresident de la Fundació Metalquímia, explica que “Mare Mundi és una celebració de la música, però també de la capacitat de l'art per transformar, emocionar i connectar les persones al voltant d'una causa compartida”, que és justament del que tracta el concert. El repertori inclou peces tan conegudes com "Many Rivers To Cross", "Beyond The Sea", "My Heart Will Go On", "Vestida de nit", "Mar i cel", diversos duets d'havaneres i un homenatge especial al compositor Josep Bastons.

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per Francesc Cassú, durà, a més dels artistes de renom convidats, una producció de gran format entre tradició i contemporaneïtat. El cor de la Polifònica de Puig-reig, dirigit per Josep Maria Conangla i Emmanuel Niubó, acompanyarà el conjunt en l’espectacle.

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Qui no pugui assistir al concert també podrà participar de la campanya de donacions a través de la Fila zero, que permet col·laborar econòmicament amb la iniciativa sense adquirir cap entrada.

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