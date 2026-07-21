Isaki Lacuesta roda el seu nou llargmetratge, 'El fons de l'estany', a Banyoles
Sandra Hermida, Belén Atienza i Juan Antonio Bayona produeixen el film, que s'estrenarà el 2027
Isaki Lacuesta (Girona, 1975) roda aquest estiu a Banyoles el film 'El fons de l’estany', el seu nou llargmetratge amb producció de Sandra Hermida, Belén Atienza i J.A. Bayona. La pel·lícula s’endinsa en el territori més íntim del cineasta per a construir un relat de misteri protagonitzat per Àlex Brendemühl, Alba Guilera, Quim Àvila. També hi participaran els debutants Aleix Sagrera i Lluc Miravete com a protagonistes. El rodatge principal es desenvoluparà les setmanes que venen als paisatges naturals de Banyoles, després d’un període de filmació estacional que es va fer l'hivern passat. La pel·lícula s'estrenarà al cinema el primer semestre de 2027.
Ambientada a Banyoles l'any 1989, la pel·lícula se centra en l'Iván (13), la vida del qual canvia per sempre quan el seu millor amic, Jan (15), desapareix. Mentre tot el poble el busca, només l'Ivan descobreix la veritat: el Jan s'amaga al costat del llac i es nega a tornar a casa. Durant uns dies robats al món, els dos nois troben la llibertat i celebren la seva amistat lluny de la mirada dels adults. Però quan la realitat irromp i fa miques el seu món, els nois descobreixen que els veritables monstres no són els que habiten les fosques aigües del llac, sinó els que esperen a la riba.
Els productors de la pel·lícula J.A. Bayona, Belén Atienza i Sandra Hermida, assenyalen que la cinta s'inspira en un fet que va viure el director durant l'adolescència i que l'ha perseguit des de llavors. A partir d'aquí, Lacuesta construeix un relat de misteri.
La pel·lícula és una coproducció entre Espanya i Bèlgica, amb la participació de 3Cat, TVE, Movistar+, HBO Max i Netflix, i compta amb el suport de l'ICEC, l'ICAA i la Diputació de Girona. El fons de l’estany és un dels 5 projectes espanyols seleccionats per a rebre l’ajuda del Fons Eurimages.
Sobre Isaki Lacuesta
Isaki Lacuesta (Girona, 1975) va viure a Banyoles fins l'edat de 13 anys. És un cineasta de reconeguda projecció nacional i internacional. Guardonat amb el premi Goya a la millor direcció per 'Segundo Premio', millor guió per 'Un año, una noche' o les dues Conches d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebatià per 'La leyenda del tiempo' (2019) i 'Entre dos aguas' (2012). També ha guanyat el Gaudí a la millor pel·lícula, guió i actriu per 'La propera pell' (2016) i el Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula per 'Cravan vs Cravan' (2002).
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