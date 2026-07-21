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L’Arreplegada de Celrà arriba amb una vintena de propostes

La cinquena edició del festival programa dansa, teatre, arts visuals, música i circ al centre de creació L’animal a l’esquena

Un espectacle de L'Arreplegada l'estiu passat.

Un espectacle de L'Arreplegada l'estiu passat. / Maitane Gutiérrez

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Redacció

Redacció

L’Arreplegada celebra aquest cap de setmana la seva cinquena edició. El festival programa, a Celrà, espectacles de dansa, teatre, arts visuals, música i circ amb artistes locals i internacionals, que, a la vegada, duen a terme residències artístiques en diferents entitats culturals del municipi, com el Teatre Ateneu de Celrà, l'Escola Municipal de Dansa de Celrà i L’animal a l’esquena. És en aquest darrer centre de creació, que enguany està de 25è aniversari, on es fan les representacions d’un certamen organitzat per La Verema.

Divendres a les 18.30 h la companyia de dansa Apolvere i la cantant Maria Estela obriran L’Arreplegada, que dissabte viurà la seva jornada central amb una vintena de propostes. A partir de les 18 h s’obrirà un festival on actuaran Nina Busquet i Figueras amb David Flores (música i recital), Mariona Miquel Ros, Pocdisciplinar(t), brou.DAT, o Camil Cofan Esteban (arts visuals), Cia. Nic, Idu Massa amb Jero Casassas, o Joe Farnarnier (circ), LABA (moda), Paula Puchalt amb Ane Sagüés, Ottavia Catenacci, o La Pulposa (dansa), o Hugo Hamel amb Marine Guez (teatre). La vetllada també comptarà amb una cloenda musical amb Mariona Calo, Roko Banana, i Djs.

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