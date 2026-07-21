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L’últim cap de setmana del Fastt: “Ronda de comèdia”, “Caos”, i “Latas”

Rabós, Siurana i Ordis són els tres darrers municipis en què s’atura el festival, a punt de tancar la setena edició

Una imatge de &quot;Caos&quot;, programat dissabte a Ordis.

Una imatge de "Caos", programat dissabte a Ordis. / Producció Abast

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Redacció

Redacció

El Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles encara el seu últim cap de setmana, en què farà parada a Rabós, Siurana i Ordis. El primer municipi acollirà, divendres, una jornada de tast de vins i humor amb l’espectacle coral de monòlegs Ronda de comèdia, on participen Godai Garcia, Andrés Fajngold, Indicatiu i Març Llinàs. Són quatre estils ben diferents per una nit que combinarà ironia, absurd i observació quotidiana.

Dissabte, a Ordis, la companyia valenciana Teatre a l’Abast durà el multidisciplinari Caos, que mescla teatre, dansa i pensament científic per parlar del temps, el destí i la incertesa. La clausura serà diumenge, a Ordis, amb Latas, una peça de circ contemporani de la cia. D’Click, que tracta amb humor, fragilitat i poesia visual la necessitat dels altres.

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El Fastt, que de moment ha exhaurit entrades en tres espectacles i està tenint bona acollida, va passar el darrer cap de setmana per Vilanant i Capmany. Al primer micropoble va dur-hi dues propostes de circ contemporani: La Suite (sobre Bach) ben afinada per a piano i pilotes, en què la francesa Eliane fa malabars a partir de l’obra del compositor alemany; i CLAM, on els artistes de la cia. Fèmut celebren el joc amb equilibris acrobàtics, perxa i cultura popular. Capmany va rebre l’espectacle Cuentas corrientes, dels gaditans Jessica Castellón i Boris Orihuela, una peça de dansa i teatre físic sobre els límits emocionals i físics del món laboral.

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