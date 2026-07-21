Dos metges donen “Atenea”, de Rosa Serra, al Museu d’Història de Girona
“Que unes persones que han estimat tant l’escultura mostrin aquesta generositat emociona”, assegura l’artista
Els metges Xavier Serrat i Fernández i Josep Antoni González-Huix i Lladó han fet avui la donació de l’escultura Atenea, de Rosa Serra, al Museu d’Història de Girona. Així, l’equipament incorpora una peça que és “un petit homenatge a les dones” i aporta “mirada de gènere i feminista al fons de la nostra col·lecció i al relat que establim”, ha assegurat la directora del museu, Sílvia Planas Marcé.
L’obra, un tors de dona, és una mostra d’allò més representativa de l’estil de Serra, vigatana instal·lada a Olot, és autora, de diverses obres vinculades a l’olimpisme: Els anys vuitanta, amb la Suite Olympique, sèrie dels diferents esports olímpics, el 1991 amb el Tors olímpic instal·lant-se a l’avinguda de l’Estadi de Barcelona, o el 2012, amb l’Arquer Olímpic davant el Museu Olímpic i de l’Esport de la capital. Deixebla de Lluís Curós, segueix treballant tot i els 82 anys, i ha admès que “quan em van trucar vaig estar molt contenta, em fa molta il·lusió que l’obra sigui al Museu d’Història de Girona, i que unes persones que han estimat l’escultura facin la donació i mostrin aquesta generositat és emocionant”.
Els metges, vinculats a la Dexeus, van jubilar-se l’any passat després de quaranta anys a Girona. Per això, “volíem que aquesta escultura fos una donació per a la ciutat, per agrair els anys que vam passar aquí com a professionals. Volíem fer coses per la ciutat i les dones de Girona, i vam pensar a donar l’escultura, que, si és en condicions de seguretat, no descartem que pugui sortir a l’espai públic”, han assegurat els donants, que consideren Atenea “una peça fantàstica”.
Serrat i Fernández i González-Huix i Lladó, a més, han volgut posar en valor que, amb la donació, complien el desig de l’artista “que la peça estigués en un lloc públic, que és un motiu afegit al fet que la puguin veure no només tots els gironins, sinó tothom que s’apropi a fer cultura al museu”.
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